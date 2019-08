NELLA JUVE C’E’ ANCORA MOLTO ALLEGRI E POCO SARRI – UNA "SIGNORA" BRUTTINA PASSA A PARMA CON UN GOL DI CHIELLINI. MA IL GIOCO LATITA – IL VAR ANNULLA IL RADDOPPIO DI CR7 E NELLA RIPRESA I BIANCONERI SOFFRONO LA SQUADRA DI D’AVERSA – PISTOCCHI CONTRO LE VEDOVE DI ALLEGRI: "HANNO VISTO UNA JUVE 'ALLEGRIANA': 14 TIRI TOTALI, 4 IN PORTA, 510 PASSAGGI, 62% DI POSSESSO-PALLA. MEGLIO SPEGNERE"- VIDEO

Senza Maurizio Sarri, assente oggi per polmonite e anche nella prossima sfida contro il Napoli, la Juventus porta via dal Tardini tre punti importanti all’esordio. Decide un gol del capitano Giorgio Chiellini al 21’ del primo tempo al primo tiro del match verso lo specchio della porta avversaria.

I bianconeri giocano un ottimo primo tempo in cui, a tratti, si sono anche viste alcune delle trame di gioco che hanno fatto conoscere in tutta Europa Maurizio Sarri. La Juve è andata anche a un passo dal raddoppio. Anzi, il gol era arrivato al 34’ con Cristiano Ronaldo. L’arbitro Maresca, però, l’ha annullato su suggerimento del Var per fuorigioco. Dopo un discreto primo tempo, il Parma ha messo in campo la caparbietà giusta nella ripresa ed è andata vicina al pari, soprattutto nel finale.

Negli ultimi minuti, però, i bianconeri hanno finito nel gestire il risultato. Come diverse volte nella scorsa stagione. Ed è arrivato forse anche un piccolo calo atletico. Normale nelle prime giornate di campionato. Ottimo Parma, soprattutto nel secondo tempo, con D’Aversa che l’ha provate tutte: ha chiuso la partita con 4 punte (Karamoh – Siligardi – Inglese e Gervinho). L’impressione per i bianconeri è che per assistere al cambio di filosofia e vedere al meglio le idee di Sarri dovremo aspettare ancora un po’.

