LA JUVE SI BUTTA VIA! SOTTO GLI OCCHI DI JOHN ELKANN I BIANCONERI VANNO AVANTI CON VLAHOVIC SU RIGORE E SUBISCONO NEL FINALE LA BEFFA: DOUGLAS LUIZ REGALA UN RIGORE AL CAGLIARI CHE STRAPPA IL PARI ALLO STADIUM: 1-1 - ESPULSO CONCEIÇAO PER DOPPIA AMMONIZIONE. LA JUVE HA 3 PUNTI DI DISTACCO DALLA CAPOLISTA NAPOLI E UNO IN MENO DELL’INTER – MOTTA: “OGGI ABBIAMO FATTO QUASI TUTTO NOI...”

Da gazzetta.it

juve cagliari

La Juventus si butta via contro il Cagliari sotto gli occhi di John Elkann, in tribuna con la famiglia. I bianconeri, subito in vantaggio con Dusan Vlahovic su rigore, dopo aver dominato il primo tempo e sprecato il raddoppio nella ripresa, nel finale di partita vengono raggiunti sull'1-1 dal Cagliari (Marin dal dischetto) e rischiano grosso per il palo di Obert nel recupero.

Primo gol incassato in campionato dalla Signora e seconda gara consecutiva finita con un penalty subito e in dieci uomini. Con il Cagliari come a Lipsia, è Douglas Luiz a commettere in maniera ingenua il fallo da rigore. I bianconeri arrivano alla sosta con 3 punti di distacco dalla capolista Napoli e uno in meno dell’Inter. Punto d'oro per il Cagliari, adesso a quota 6 punti.

THIAGO

Estratti da gazzetta.it

juve cagliari

C'è grande amarezza sul volto di Thiago Motta dopo il pareggio subito a 2 minuti dalla fine su rigore dalla sua Juve contro il Cagliari. "Già nel primo tempo, dopo il gol, abbiamo controllato e gestito la partita come non dovevamo fare: bisognava continuare ad attaccare e a farlo bene - esordisce il tecnico bianconero a Dazn -.

Nel secondo tempo abbiamo creato qualche occasione, che non abbiamo concretizzato e c'era sempre la sensazione che il Cagliari potesse rientrare in partita". La delusione di Thiago Motta è racchiusa tutta in una frase: "Oggi abbiamo fatto quasi tutto noi... - dice -. Abbiamo iniziato con un gol che ci poteva dare tranquillità e poi, invece, piano piano, giocando, loro hanno preso un po' di fiducia, c'è stato il rigore, l'espulsione ed è diventato molto difficile portare a casa il risultato che volevamo".

thiago motta