ALLA JUVE SONO MEJO DI SILVAN! NESSUN BOTTO FINALE NEL CALCIOMERCATO DI GENNAIO, SOLO LA MAGIA DELLE PLUSVALENZE BIANCONERE. LO STRANO CASO DEL GENOANO NICOLO’ ROVELLA, 19 ANNI, VALUTATO 38 MILIONI. MA LA JUVE POTEVA PRENDERLO ANCHE A ZERO (PERCHE’ SI SAREBBE SVINCOLATO A GIUGNO) – LA DOPPIA OPERAZIONE CON IL MARSIGLIA: IL CLUB BIANCONERO ACQUISTA AKÉ, VENDE TONGYA, 10 PRESENZE QUEST'ANNO IN LEGA PRO, IN SCADENZA DI CONTRATTO A GIUGNO. ED ECCO 8 MILIONI PULITI A BILANCIO…

Da calcioefinanza.it

Nuova operazione di mercato in casa Juventus. Il club bianconero ha portato a termine tre affari con il Genoa, che prevedono l’acquisto a titolo definitivo del centrocampista Nicolò Rovella e la cessione al Grifone di Manolo Portanova ed Elia Petrelli.

Questa la nota del club, che ha annunciato la tripla operazione:

«Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato con la società Genoa Cricket and Football Club i seguenti accordi:

acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nicolo Rovella a fronte di un corrispettivo di € 18 milioni pagabile in tre esercizi; tale valore di acquisto potra incrementarsi al maturare di determinate condizioni di massimi € 20 milioni nel corso della durata contrattuale. Il contratto prevede anche la contestuale cessione a titolo temporaneo al Genoa, fino al 30 giugno 2022, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva quadriennale fino al 30 giugno 2024;

cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Manolo Portanova a fronte di un corrispettivo di € 10 milioni pagabile in tre esercizi; tale valore di cessione potrà incrementarsi al maturare di determinate condizioni di massimi € 5 milioni nel corso della durata contrattuale. Tale operazione genera un effetto economico positivo di circa € 9,6 milioni;

cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Elia Petrelli a fronte di un corrispettivo di € 8 milioni pagabile in tre esercizi; tale valore di cessione potra incrementarsi al maturare di determinate condizioni di massimi € 5,3 milioni nel corso della durata contrattuale. Tale operazione genera un effetto economico positivo di circa € 7,6 milioni».

L’operazione di mercato segue la chiusura di un altro affare da parte della stessa Juventus, che nella giornata di ieri ha ufficializzato la cessione di Franco Tongya al Marsiglia (plusvalenza da 8 milioni), acquistando contestualmente Akè dal club francese.

Da calciomercato.com

In estate fu Muratore, ora è il turno di Tongya, finito al Marsiglia, e la coppia Petrelli-Portanova, passati al Genoa nell'affare Rovella. La Juventus torna a far respirare il bilancio e lo fa, ancora, grazie alle valutazioni di giovani che faticano a trovare spazio in A e in B, lo trovano in Serie C, e che vengono pagati come giocatori della massima categoria. Esempio: Tongya, in scadenza di contratto a giugno, è stato valutato 8 milioni di euro. Per la stessa cifra è stato comprato Arkadiusz Milik...

