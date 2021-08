26 ago 2021 10:47

LA JUVE SUDA (CR)7 CAMICIE - CRISTIANO RONALDO AVREBBE CHIESTO LA CESSIONE! – IERI IL SUPER AGENTE DEL PORTOGHESE JORGE MENDES È SBARCATO A TORINO PER PARLARE CON LA DIRIGENZA BIANCONERA: AL MOMENTO NON CI SONO OFFERTE UFFICIALI, MA DOPO IL NO DI HARRY KANE, IL MANCHESTER CITY POTREBBE PRESENTARSI CON UN’OFFERTA DA CIRCA 29 MILIONI DI EURO (LA CIFRA PER CUI IL PORTOGHESE È A BILANCIO) – INTANTO IERI È ARRIVATO UN ALTRO SEGNALE D’ADDIO...