23 lug 2021 14:00

KANE AL CITY PER 187 MILIONI È LA PROVA CHE L'UEFA SI DEVE DARE UNA SVEGLIATA - IL "SUN" SPARA LA BOMBA SUL CENTRAVANTI DELL'INGHILTERRA E DEL TOTTENHAM, CHE A 27 ANNI NON HA VINTO NULLA: ANDRÀ DA GUARDIOLA PER UNA CIFRA RECORD, A UNO STIPENDIO DI CIRCA 2 MILIONI AL MESE - MENTRE LE ITALIANE RACCOLGONO BRICIOLE, SPENDONO SOLO GLI SCEICCHI DI PSG E CITY: URGE UN TETTO A INGAGGI E CARTELLINI (E MENO MALE CHE LA SUPER LEAGUE NON ANDAVA BENE PERCHÉ IL CALCIO È DEL POPOLO...)