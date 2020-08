KARAOKE AZZURRO - AVETE MAI VISTO IL "RITO DI INIZIAZIONE" PER I NUOVI CONVOCATI IN NAZIONALE? CI PENSA BONUCCI CON UNA DIRETTA INSTAGRAM (VIDEO INTEGRALE): DURANTE LA CENA DI SQUADRA, I NOVIZI LOCATELLI BASTONI E CAPUTO HANNO STRAZIATO 'AZZURRO' DI CELENTANO, '50 SPECIAL' DI CREMONINI E 'SARA’ PERCHE’ TI AMO' DEI RICCHI E POVERI - LA CHICCA: C’E’ ANCHE CHI HA RISPOLVERATO 'PAPA NERO' DEI PITURA FRESKA – VIDEO

L'iniziazione dei nuovi convocati a Coverciano

Da video.gazzetta.it

manuel locatelli a coverciano

In piedi sulla sedia, davanti al resto della squadra, provando a intonare una canzone: questo rito di iniziazione è ormai un classico per i nuovi acquisti delle squadre di calcio. Adesso succede lo stesso anche in Nazionale: ecco le performance di Locatelli, Bastoni e Caputo, convocati per la prima volta in occasione delle partite di Nations League contro Bosnia e Olanda. (Instagram @bonuccileo19)

ciccio caputo

convocati a coverciano per la nazionale COVERCIANO alessandro bastoni a coverciano convocati a coverciano