KARATE&CAROTE: LE NOVITA’ DELLA CR7 HOLDING – ARTI MARZIALI (INSIEME A STALLONE E ALLA SORELLE WILLIAMS), CAROTINE COLTIVATE IN PORTOGALLO CHE ARRIVERANNO PRESTO SUL MERCATO, ALBERGHI E TRAPIANTI DI CAPELLI: CRISTIANO RONALDO DIVERSIFICA GLI AFFARI E SI PREPARA A UN FUTURO IN POLTRONA

Mario Gerevini per “l’Economia - Corriere della sera”

Le carotine di Ronaldo arriveranno presto sul mercato, anche in Italia. Il 4 ottobre scorso Pedro Siza Vieira, vice ministro all' Economia del Portogallo, ha firmato l' accordo con la società 52-Fresh Unipessoal, senza sapere, molto probabilmente, che il secondo azionista è il portoghese più famoso al mondo di sempre (anche se non così decisivo, per il mondo, come fu Magellano). La 52-Fresh investirà 50 milioni per coltivare e vendere carote baby sotto forma di snack confezionati.

Del nome di Ronaldo non c' è traccia nemmeno nei resoconti dei giornali che infatti non dedicano troppo spazio alla notizia. Così come non si sapeva che il campione della Juventus, 34 anni, fosse in cordata con Sylvester Stallone, le sorelle Williams e altre star in una società che ha contribuito alla scalata da 4 miliardi di dollari in Usa a Ufc (Ultimate Fighting Championship), leader al mondo nell' organizzare eventi di arti marziali miste. Per scoprirlo e capirci un po' di più bisogna andare in Lussemburgo a sfogliare le nuove carte e i bilanci della CRS Holding a cui CR7, 31 milioni netti di stipendio all' anno dalla Juve, ha intestato una serie di investimenti.

Questa è la società del Ronaldo imprenditore e «private equity». La CRS, per capirci, non gestisce la sua «faccia» e le sue prestazioni sportive ma custodisce i suoi investimenti «industriali». Dunque al netto, per esempio, dei 16,2 milioni annui (più bonus da 4 milioni in caso di Pallone d' Oro o Best Fifa Award) che incassa dalla Nike per il contratto di sponsorizzazione 2016-2026.

Tanto è riservato negli affari lussemburghesi quanto è social nella vita di tutti i giorni. Si sa tutto della sua passione per gli orologi e del Jacob Co realizzato su misura con 424 diamanti, costato quasi due milioni. O delle Swarovski Nike Air Max 97 LX «Metallic Gold» da 13.000 dollari che accarezzano i suoi preziosissimi piedi nel tempo libero. Non passa inosservato nemmeno il jet personale, un Gulfstream G650 che da nuovo (ma Ronaldo potrebbe anche averlo preso di seconda mano) costa una sessantina di milioni. Tutte nuove le Lamborghini, Bentley, Porsche, Rolls Royce e l' amatissima Bugatti.

LA CASSAFORTE

Nella grigia rue de Bonnevoie, sede della cassaforte lussemburghese, Ronaldo probabilmente non si è mai fatto vedere. Smontato il trust di Jersey che fino a qualche anno fa controllava CRS, il Fenomeno ha assunto direttamente la partecipazione, confermandola poche settimane fa quando gli uffici del registro hanno ricevuto notifica del suo nuovo indirizzo di residenza a Torino.

Nel frattempo è stato depositato il bilancio 2018, il primo in utile: 86mila euro, più o meno il costo dei tagliandi del parco auto. La società è stata ripatrimonializzata e i 9 milioni di debiti sono spariti. Nel portafoglio partecipazioni spiccano le due joint venture 50%-50% negli alberghi, Pestana CR7 e Carlton Palacio, entrambe con il gruppo alberghiero portoghese Pestana. Pestana CR7 Lifestyle,ha già hotel di lusso a Lisbona e Madeira e ha in programma di aprirne altri a Marrakech, New York, Madrid e Parigi.

CON BEN AFFLECK E LE WILLIAMS

La terza partecipazione è nella «Ufc Co Investment Holdco», sede a Las Vegas, ma ad oggi nessuna indicazione di percentuale e valore, come rilevava un anno fa anche Il Sole 24 Ore in un' approfondita inchiesta di Angelo Mincuzzi. Con ogni probabilità si tratta di un veicolo societario che nel 2016 ha affiancato la Wme-Img nella scalata da 4 miliardi al gruppo americano Ultimate Fighting Championship (eventi di arti marziali miste). In quel periodo erano state collocate azioni della Ufc Co Investment a 29 soggetti per 41,2 milioni di dollari. Ronaldo sarebbe entrato in quel classamento e con lui altre star dello sport e dello spettacolo come Sylvester Stallone, le sorelle Serena e Venus Williams, Maria Sharapova, Ben Affleck e l' inglese Calvin Harris, il dj più pagato al mondo.

LE CAROTINE

E le carotine? Nell' ultimo anno è sparita una partecipazione in Lussemburgo, quella nella Fresh-52. Le carte però ci dicono che Ronaldo l' ha trasferita nella sua terra natale, Madeira, alla CR7 Unipessoal, costituita tre anni fa con 7.777 euro di capitale. Non a caso: il 7 è la sua maglia e il suo marchio di fabbrica. Quest' anno la Fresh ha avviato il progetto-carote con la progressiva assunzione di 183 persone nelle campagne e nello stabilimento di Almeirim, 100 km a nord est di Lisbona. «Almeirim sarà la capitale europea della carota», ha titolato trionfante un giornale locale.

Ronaldo è il secondo azionista della società ampiamente controllata da Yannick Le Mintier, a lungo top manager della californiana Bolthouse Farms, un grande produttore di succhi e delle solite carotine pronte da mangiare. Gli altri compagni di ortaggio, con piccole quote, sono Luis Miguel Grosso Correia, nipote del procuratore di Ronaldo, Jorge Mendes, il manager bancario Bertrand Facon (ex Credit Suisse First Boston), il gestore Usa Kevin Seth di Edgewood Fund (31,2 miliardi di dollari gestiti al 30 settembre) e, new entry, Fady Lahame, ex banchiere Credit Suisse oggi alla sede parigina della banca australiana Macquire.

IL BOMBER E L’ALOPECIA

Per la guerra all' alopecia (dei clienti) Ronaldo affianca, al 50% con la CR7 Unipessoal, uno specialista: Paulo Ramos del gruppo Saude Viavel, oltre 35mila trapianti di capelli in un decennio nei centri Insparya e 100 milioni di fatturato ampiamente superati. CR7, insomma, diversifica. E si prepara a un futuro in poltrona.

