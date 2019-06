L’EX MANAGER DI VALENTINO ROSSI, CARLO PERNAT, A “LA ZANZARA”: “SONO UN PUTTANIERE. ALL’ESTERO E’ PIENO DI CASINI, DA NOI NIENTE. HO SEMPRE TRADITO, PURE LE TRO**. PER LORO HO SPESO 500MILA €, NON MI PENTO DI NULLA - PER LA CORTE COSTITUZIONALE LA PROSTITUZIONE NON È MAI LIBERA E NON È DIGNITOSA? MOLTE LO FANNO VOLENTIERI' - LA TEORIA DEL SEME RITENUTO E POI LA BOMBA: “UNA VOLTA UN GIORNALISTA MI HA PAGATO PER TROMBARE UNA PUTT*** DAVANTI A LUI” (FUORI IL NOME!)