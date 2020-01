27 gen 2020 13:56

KOBE BRYANT, PER ME NUMERO 1 - DAN PETERSON A RADIO2 RICORDA IL “MAMBA”: "ERA IL GULLIT DEL BASKET, UN UOMO A 360 GRADI: NON SI È FERMATO AGLI ALLORI E AI SOLDI, HA CERCATO DI CONTINUARE A CRESCERE COME UOMO ANCHE DOPO LA SUA CARRIERA SPORTIVA”…