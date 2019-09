KUNG FU WANDA: "ICARDI AL PSG? PARIGI E’ LA SCELTA PIÙ SCOMODA PER ME, SAREBBE STATO MEGLIO L'ITALIA" - L'AGENTE E MOGLIE DI MAURITO RESTERÀ NELLA SQUADRA DI "TIKI TAKA" NONOSTANTE LE FRECCIATE DI PARDO (ANZI, È PROBABILE CHE NEI PROSSIMI MESI L’IMPEGNO DI WANDA CON MEDIASET POSSA RADDOPPIARE) – TUTTI I RETROSCENA

Wanda Nara per la prima volta parla del passaggio di Icardi dall'Inter al Psg e lo fa nel programma "Morfi, todos a la mesa", condotto dalla sorella Zaira. "Tra le opzioni che abbiamo avuto - dice la moglie e agente dell'attaccante argentino - andare al Psg è stato il peggiore per me perché devo andare e venire con i ragazzi. Ma ho pensato a lui. C’erano molte squadre importanti in Italia che lo volevano e sarebbe stato più comodo".

Wanda Nara parla anche delle voci che davano Icardi inseguito dal Boca Juniors: "Mi piacerebbe che un giorno Mauro giocasse lì. Immagino cosa si può sentire scendendo in campo in uno stadio così, pur essendo del River non mi opporrei. Però non c'è stata nessuna proposta seria dal Boca".

MAXI LOPEZ— Sulla foto di Maxi Lopez con Neymar: "Hanno caricato la foto lo stesso giorno in cui Mauro si è unito alla squadra. È una foto vintage, non è attuale. Voglio pensare che sia stata una coincidenza, perché tutti i giocatori sanno tutto“. Infine Wanda chiude all'ipotesi di rappresentare altri calciatori: "Non posso, perché gestire Mauro richiede impegno. Mi hanno proposto altri giocatori, i mariti delle amiche. Chi mi conosce sa che non lo faccio per interesse, ma per l'amore che ho per Mauro".

WANDA NARA-PARDO, CHE TENSIONE

Mauro Icardi ha fatto le valige e si è trasferito al Psg, mentre Wanda Nara... non traslocherà. La bella showgirl resterà a vivere a Milano e continuerà a essere il volto da copertina di Tiki Taka. La conferma è arrivata ieri da fonti vicine a Mediaset, dove la moglie dell'attaccante è considerata un risorsa importantissima, uno dei motivi (se non il principale...) per cui la trasmissione condotta da Pierluigi Pardo lo scorso anno ha registrato ascolti da record.

Ecco perché da Cologno Monzese si sono affrettati a sottolineare che Wanda ha un contratto fino a giugno e che ogni domenica sera sarà regolarmente al suo posto, davanti alle telecamere di Italia 1, nonostante il marito non sia più tesserato per l’Inter. Anzi, è probabile che nei prossimi mesi l’impegno della Nara con Mediaset possa... raddoppiare perché è allo studio il suo utilizzo anche in un'altra trasmissione. Il volto dell’argentina da oltre 5,6 milioni di followers su Instagram è assai riconoscibile per gli italiani e piace. Ecco perché gli uomini di Pier Silvio Berlusconi non intendono perderla. Il trasferimento di Maurito al Psg, se da un lato toglie un po’ di “piccante” alle dichiarazioni di Wanda, dall’altro rasserenerà il clima attorno alla showgirl e pure i rapporti con Pardo.

CHE TENSIONE - Lunedì su Radio 24 il conduttore di Tiki Taka è stato duro: «La vicenda che abbiamo vissuto è stata surreale e la strategia di Wanda, ammesso che ce ne fosse una, si è rivelata un fallimento totale. L’idea che un giocatore come Icardi, che ha segnato 124 gol con la maglia dell’Inter, vada via in questo modo, tra i caroselli dei tifosi, non è il massimo. Poteva trasferirsi al Napoli, alla Roma... Se lei ha fatto un capolavoro, io sono magro. Se si fosse prolungata la causa con l’Inter la sua presenza a Tiki Taka non era conciliabile con la mia deontologia professionale. L’ho detto all’azienda».

A Mediaset non hanno apprezzato. Ciò premesso, non ci saranno variazioni nella squadra di Tiki Taka, ma è all’orizzonte un chiarimento tra Pardo e Wanda che, in caso di trasferimento all’estero del marito, avrebbe potuto esercitare una clausola per risolvere il contratto con il gruppo televisivo di Berlusconi e seguire il marito. Non lo farà anche perché resterà a vivere con i 5 figli in città, nella nuovissima casa dove si trasferirà tra poche settimane. Con voli di linea o jet privati pagati dal Psg farà la spola con Parigi, ma Milano e Mediaset resteranno casa sua. Almeno per un altro anno. Poi se il Psg acquisterà Icardi...

