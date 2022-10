"E' NATA MIA FIGLIA MA NON E' DI ANDREA PEZZI, CON LUI CI SIAMO LASCIATI" – DOPO TOTTI E ILARY, WANDA NARA E ICARDI, LA MARCUZZI E PAOLO CALABRESI, E’ FINITA ANCHE LA STORIA TRA CRISTIANA CAPOTONDI E ANDREA PEZZI: “SIAMO SEPARATI DA PIU’ DI UN ANNO E MEZZO MA GLI HO CHIESTO DI STARMI ACCANTO PER LA NASCITA DI MIA FIGLIA ANCHE SE NON ERA LUI IL PADRE. ANNA E’ VENUTA ALLA LUCE VENERDI’ 16 SETTEMBRE…” – IN PASSATO L'ATTRICE AVEVA DICHIARATO DI NON AVER AVUTO PER UN PERIODO DI TEMPO RAPPORTI SESSUALI CON IL...