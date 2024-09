LA LA LANDO! A SINGAPORE TRIONFA LANDO NORRIS SU McLAREN: BATTUTI VERSTAPPEN E PIASTRI. UNA GRANDE OCCASIONE MANCATA PER LA FERRARI: LECLERC CHIUDE QUINTO DOPO UN'OTTIMA SECONDA PARTE DI GARA, SAINZ FINISCE SETTIMO - MAX VERSTAPPEN, SECONDO AL TRAGUARDO, SORRIDE. QUESTI 18 PUNTI GLI CONSENTONO DI RESTARE A +52 SU NORRIS A 6 GARE DALLA FINE… - VIDEO

Giusto Ferronato per gazzetta.it - Estratti

lando norris

Missione compiuta, ma con qualche brivido. Lando Norris ha dominato e vinto il GP di Singapore che non poteva e doveva fallire. Non poteva perché era una delle ultime occasioni di recuperare punti in classifica a Max Verstappen. E non doveva perché con questa super McLaren sarebbe stato un delitto non farcela.

Lando l’ha portata a casa, ma non senza qualche rischio perché in un paio di occasioni, con un vantaggio superiore ai 25 secondi, ha rischiato di sbattere e mandare all’aria un weekend che ha tenuto in pugno dalla seconda sessione di prove libere.

lando norris

C’è però anche un’altra morale al termine di questa gara, ed è il sorriso a 32 denti di Max Verstappen, secondo al traguardo. Un sorriso che la dice lunga sulla situazione iridata. L’olandese ha minimizzato da campione i danni, intesi come una Red Bull che non ha più il passo vincente di inizio stagione. Questi 18 punti gli consentono di restare a +52 a 6 gare dalla fine.

lando norris