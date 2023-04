AL LAPO, AL LAPO! - L'EX RAMPOLLO DI CASA ELKANN SI LAMENTA PER L'ARBITRAGGIO DI FABBRI DI IERI SERA IN JUVENTUS-NAPOLI: "ALL'ARBITRO REGALAREI DEGLI OCCHIALI" - NONOSTANTE LA SCONFITTA BRUCIANTE, LAPO SI È CONGRATULATO CON I PARTENOPEI: "DA JUVENTINO SONO MOLTO AMAREGGIATO MA NON POSSO NON ACCETTARE CHE QUESTO È L'ANNO DEL NAPOLI. COMPLIMENTI" - LE SUE LODI AGLI AZZURRI HANNO SCATENATO L'IRA DEI SUOI FOLLOWER: "MA CHE CAZZO DICI? MA SVEGLIATEVI E DIFENDETE LA JUVENTUS CAZZO!!!!"

1. LAPO ELKANN, ALL'ARBITRO DI JUVE-NAPOLI REGALEREI DEGLI OCCHIALI 'DA BIANCONERO SONO AMAREGGIATO, MA È L'ANNO DEI PARTENOPEI'

(ANSA) - Non si arrestano le polemiche per l'arbitraggio di Fabbri di ieri sera in Juventus-Napoli. Sull'argomento interviene anche, via social, Lapo Elkann: "Da juventino sono molto amareggiato ma non posso non accettare che questo anno è l'anno del Napoli. Complimenti". Poi, sempre su Twitter, un altro messaggio: "Complimenti anche all'arbitro gli potrei regalare degli occhiali ne ho in stock". Seguono emoticon di faccine che ridono. Lapo Elkann è stato produttore di occhiali di vario tipo con l'azienda 'Italian Independent'.

2. LAPO ELKANN TWITTA ANCORA IN FAVORE DEL NAPOLI E I TIFOSI DELLA JUVE LO ASSALGONO

Da www.ilnapolista.it

Questo è decisamente l’anno del Napoli. Dopo la sconfitta rimediata dalla Juventus contro il Napoli, Lapo Elkann ha twittato: “Da Juventino molto amareggiato ma non posso non accettare che questo anno è l’anno del Napoli”.

Dal tweet è nata una lunghissima discussione con i tifosi della Juve amareggiati per la sconfitta che chiedono l’allontanamento di Allegri che ritengono responsabile delle sconfitte dei bianconeri. Costa caro il tweet in favore del Napoli per Elkann che deve difendersi dagli attacchi dei tifosi

