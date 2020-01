LASCIA STARE LE PALLE, OCCUPATI DELLA BANANA - IL TENNISTA ELLIOT BENCHETRIT HA CHIESTO A UNA RACCATTAPALLE DI SBUCCIARE UNA BANANA PER LUI, DURANTE UNA PAUSA ALLE QUALIFICAZIONI DEGLI AUSTRALIAN OPEN – MA A BLOCCARE LA SCENA PATETICA… - VIDEO

Da "www.repubblica.it"

elliot benchetrit chiede di sbucciare la banana a una raccattapalle 3

Il tennista Elliot Benchetrit, numero 229 al mondo, è stato ripreso in questo video mentre chiede a una raccattapalle di sbucciare una banana per lui, durante una pausa alle qualificazioni degli Australian Open. L'arbitro John Blom non è d'accordo, chiede alla ragazza di andarsene e sembra poi rimproverare il tennista.

