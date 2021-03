LAST DANCE IN BIANCO E NERO: COME FINIRA’ LA STORIA DI BUFFON? ECCO DOVE PUÒ ANDARE SUPERGIGI SE DECIDERÀ DI LASCIARE LA JUVE - QUEST’ANNO LA SUA ASPETTATIVA ERA QUELLA DI GIOCARE QUALCHE PARTITA IN PIÙ IN BIANCONERO. BUFFON POTREBBE RESTARE ALLA JUVE OPTANDO PER UN RINNOVO ANNUALE, CON LA PROSPETTIVA DI FARE ANCORA IL SECONDO. OPPURE SI POTREBBE REGALARE UN ULTIMO GIRO DI GIOSTRA IN ITALIA (ROMA, NAPOLI) O ALL’ESTERO (PORTO, LILLE)

Livia Taglioli per gazzetta.it

buffon

Questa è la diciannovesima, e sarebbe la ventesima senza il giro di giostra al PSG due stagioni fa: Gigi Buffon è la bandiera bianconera per eccellenza, uno di quelli che all’epoca hanno scelto di giocare la Serie B in maglia bianconera. Dal passato al futuro: cosa deciderà di fare Buffon da giugno in poi?

Difficile prevederlo, una decisione definitiva presumibilmente non l'ha presa neppure lui. Vediamo però il quadro che si sta delineando, al di là di quelle che saranno poi le sue scelte. Gigi a 43 anni si sente ancora in condizioni atletiche tali da poter dare un contributo importante alla causa: per questo la sua aspettativa era quella di giocare qualche partita in più oltre alle 10 disputate in questa stagione.

È vero che molto probabilmente sarà in campo nella finale di coppa Italia con l'Atalanta, ma questo non sposterebbe la sua autovalutazione sulla sua stagione. Il rapporto con Szczesny è buono, così come quello con i compagni di squadra e la dirigenza. Ma ciò potrebbe non togliere il velo di insoddisfazione di un atleta abituato al palcoscenico e a un ruolo da protagonista. Nonostante il passare del tempo. Per questo ora il futuro diventa per lui un nodo da sciogliere.

juve sassuolo buffon pinsoglio

LE OPZIONI— Buffon potrebbe dunque restare in bianconero, optando per un rinnovo annuale, con la prospettiva di fare ancora il secondo. Oppure potrebbe pensare di fare le valigie per un anno stile ultimo giro di giostra, in Italia o all'estero, per chiudere la carriera con una stagione sotto i riflettori. Oppure potrebbe addirittura decidere di smettere. Questo è l'attuale trio di opzioni su cui si concentrerà da qui a fine stagione.

juve sassuolo buffon pinsoglio

LE PROSPETTIVE, IN ITALIA E ALL'ESTERO— Se da qui a giugno non si rassegnerà ad essere un numero due e decidesse di guardarsi intorno, le prospettive in Italia sembrano essere ridotte, almeno sul versante delle big. A ora offerte in casa Juve non ne sono arrivate. E il resto sono ipotesi fantasiose: dal Napoli nel caso se ne andasse Ospina all'Atalanta se dovesse vendere Gollini.

gigi buffon

Anche perché Buffon non escluderebbe l'idea di fare da chioccia in un club medio ma comunque di un certo prestigio. Quanto alle opzioni estere, il ventaglio non è poi così ampio: si è parlato del Porto, dove passò anche Casillas chiusa la parabola al Real Madrid, o magari una porta potrebbe aprirsi al Lilla, se andasse via Maignan (piace al Milan). Quando partirà il giro dei portieri probabilmente lo scenario potrebbe arricchirsi di nuove possibilità. Altrimenti, questa volta sì, potrebbe anche smettere. Con buona pace per il record di Ballotta (in campo col Genoa nel 2008 a 44 anni e 38 giorni). Ma al momento è un'opzione davvero lontana.

buffon