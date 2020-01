11 gen 2020 20:07

LAZIO DIECI E LODE – PASTICCIACCIO OSPINA, IMMOBILE RINGRAZIA: LA LAZIO CENTRA LA DECIMA VITTORIA CONSECUTIVA E SI PORTA MOMENTANEAMENTE A MENO TRE DA INTER E JUVE – GRANDI PARATE DI STRAKOSHA, 20 RETI IN CAMPIONATO PER IMMOBILE CHE A "SKY" DICE: "IN TANTI DICONO CHE LA NOSTRA E' FORTUNA, IN REALTA' NOI NON MOLLIAMO MAI" - GATTUSO INCASSA LA SECONDA SCONFITTA DI FILA DOPO IL KO CON L’INTER- VIDEO