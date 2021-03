2 mar 2021 12:20

LAZIO-TORINO: RINVIO O 3-0 A TAVOLINO? SI VA VERSO UN JUVE-NAPOLI BIS? I GRANATA FALCIDIATI DAL COVID NON SONO PARTITI PER ROMA PERCHÉ IN ISOLAMENTO FINO ALLE 24 DI OGGI, COME DA DISPOSIZIONE DELLA ASL LOCALE. MA LA GARA RIMANE FISSATA ALLE 18.30 E NON VERRÀ RINVIATA PERCHÉ... – IL PRESIDENTE FIGC GRAVINA: “C’È UN’OGGETTIVA IMPOSSIBILITÀ DI DISPUTARE LA GARA. NON C’ENTRA LA SENTENZA DEL COLLEGIO DI GARANZIA SU JUVE-NAPOLI. SONO SITUAZIONI DIFFERENTI, QUESTA DELLA ASL NON È UNA DECISIONE DELL’ULTIM’ORA…”