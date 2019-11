“A 19 ANNI DISSI A MIA MAMMA CHE ERO GAY” – IL CAPITOLO DEL LIBRO DI ALCIATO SULL’ITALVOLLEY DEDICATO A ELENA LINARI, CHE GIOCA NELL’ATLETICO MADRID E DA POCO HA FATTO OUTING: “IN SPAGNA NON SERVE DIRLO, LA GENTE LA CONSIDERA UNA SITUAZIONE NORMALE. IN ITALIA SIAMO PARECCHIO INDIETRO” – “PER UN GENITORE NON È FACILE, MAMMA MI DISSE…”

Estratto da “Non pettinavamo mica le bambole”, di Alessandro Alciato (Baldini+Castoldi), pubblicato da “la Repubblica”

alessandro alciato non pettinavamo mica le bambole

Capitolo dedicato a Elena Linari, che gioca nell’Atletico Madrid e di recente ha fatto outing

A Madrid ha vinto subito il campionato. Soprattutto, si è accorta che la gente vive meglio, grazie a una mentalità più aperta: «Sono omosessuale. Lì non serve dirlo. La gente la considera già di suo una situazione normale. Purtroppo in Italia siamo parecchio indietro». () «Credo che per un uomo sia più difficile accettarlo in generale, perché anche di fronte alla propria famiglia deve difendere lo stereotipo della persona forte.

Sì, per un uomo è un tema molto difficile da affrontare, come se dichiarando di essere gay facesse automaticamente abbassare il livello della propria dignità. Noi donne viviamo tutto più serenamente, il grande problema è semmai la società. Non ci sono protezioni, garanzie e sicurezze per gli omosessuali». () «L' Italia non è pronta a tutto questo, non solo a causa del livello scadente della politica, ma proprio per la mentalità. Sono una persona riservata quindi sì, all' inizio ho vissuto tutto come un problema.

elena linari atletico madrid2

In Spagna ad esempio capita di vedere pubblicità in cui due uomini o due donne si baciano. La gente lo considera normale, quindi neanche lo nota. In Italia purtroppo una situazione del genere non può ancora accadere. Direbbero tutti: oh, hai visto quelli? Noi non dobbiamo ostentare la nostra omosessualità, però non dobbiamo, possiamo né vogliamo nasconderci.

La capitana della Nazionale Sara Gama, la c.t. Milena Bertolini ed Elena Linari

Se mi va di andare in giro mano nella mano con la mia compagna, ad esempio a Firenze per citare la città a cui sono maggiormente legata, voglio poterlo fare senza essere guardata come se stessi facendo qualcosa di sbagliato.

elena linari

A 19 anni l' ho detto a mamma e babbo, io e loro da quel momento in avanti siamo cresciuti insieme. È stata una crescita complessiva. Per un genitore non è facile trovarsi di fronte a una figlia gay, è normale per una madre diventare triste, perché magari aveva sempre sognato di avere delle nipoti, anche se neppure questo è impossibile ai giorni nostri. Semplicemente, mamma mi ha detto: se sei felice tu, siamo felici noi. Che poi è la frase più bella del mondo. La cosa certa è che un genitore non deve pensare che lo sport praticato dal proprio figlio o dalla propria figlia ne cambi le tendenze. Lo sport può semmai aiutare a trovare la propria realtà. Per essere ancora più chiari: non è che se una bimba gioca a calcio, poi da grande diventa omosessuale». La grande bellezza di questo discorso risiede nella naturalezza attraverso la quale sgorga. Una fonte pulita, pura.

Oggi in libreria Le azzurre Il libro di Alciato (Baldini + Castoldi, pp.

elena linari 1 elena linari elena linari elena linari elena linari atletico madrid elena linari 3 elena linari 2

202, euro 17) oggi in libreria.

elena linari atletico madrid 3 elena linari atletico madrid 1 elena linari