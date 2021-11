“TRA 20 ANNI SARÒ DIMENTICATO? E’ GIUSTO, IO DA MO’ CHE MI SO’ SCORDATO…” – A LE IENE TOTTI REPLICA CON IRONIA A CASSANO CHE AVEVA DETTO: “NON È ETERNO COME MESSI O MARADONA” – IL CAPITANO AGGIUNGE: “ANTONIO È UN AMICO, MOURINHO E’ IL NUMERO 1. LA ROMA ARRIVERA’ TRA LE PRIME QUATTRO” - VIDEO

Massimo Cecchini per gazzetta.it

Con ironia, come suo solito, Francesco Totti risponde ad Antonio Cassano. Intercettato da “Le Iene”, nella puntata in onda stasera, Totti torna sulle parole dell’ex fantasista barese (suo ex compagno alla Roma e amico) che aveva detto alla “Bobo Tv”: “Totti non è Maradona o Messi, tra 20 anni sarà dimenticato”. Francesco ha risposto così: “È giusto, io da mo che me so’ scordato…”.

Durante la diretta della Bobo Tv su Twich, Antonio Cassano ha scatenato le polemiche tra i tifosi della Roma, sostenendo che Francesco Totti sarà dimenticato tra 20 anni e che Spalletti non avrebbe meritato i fischi dell'Olimpico in occasione della gara contro il Napoli.

Totti poi ha aggiunto: “Antonio è un amico, che ex amico…” e ha anche detto che “non c’era bisogno” di tutte le difese nei suoi confronti. La Iena Filippo Roma gli ha chiesto anche di Mourinho e del campionato ma non si sa né se né cosa abbia risposto Totti. Si sa solo che ha voluto, ironicamente, replicare a Cassano. D’altronde, nessuno meglio di lui conosce le uscite di Antonio e nessuno meglio di lui sa come prenderle.

