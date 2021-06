5 giu 2021 11:36

“L'ITALIA GIOCA BENE E LO FA IN UN MODO QUASI SCONOSCIUTO PER GLI ALTRI. NESSUNO PUO’ SOTTOVALUTARCI” - DOPO LA VITTORIA IN AMICHEVOLE CONTRO LA REPUBBLICA CECA (4-0), MARIO SCONCERTI VA IN BRODO DI GIUGGIOLE: “È STATO FATTO UN BELLISSIMO LAVORO. CI SONO STATE NAZIONALI PIÙ FORTI, QUESTA È LA PRIMA SENZA I BLOCCHI DELLE GRANDI SQUADRE. QUATTRO-CINQUE GIOCATORI DEI NOSTRI HANNO LA QUALITÀ PERDUTA DEI BREVILINEI IN UN MONDO CHE GIOCA TUTTO ALLA STESSA MANIERA…”