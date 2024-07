“ABBIAMO BUTTATO LA GARA NEL CESSO” – LECLERC AVVELENATO DOPO IL 14ESIMO POSTO A SILVERSTONE DOVE HA TRIONFATO LEWIS HAMILTON: “UN INCUBO. NON C'È NIENTE CHE SIA ANDATO BENE OGGI. CON LE INFORMAZIONI CHE AVEVO NON MI SEMBRAVA UNA SCELTA SBAGLIATA MONTARE LE GOMME DA BAGNATO MA E' VENUTO A PIOVERE TROPPO TARDI E…”

Ancora uno zero per Charles Leclerc, che anche in Gran Bretagna torna a casa senza punti e lontanissimo dalle posizioni di testa. Un risultato figlio di una qualifica difficile, alla quale aveva in parte rimediato con una partenza super, ma poi la scelta di puntare subito sulle gomme Intermedie gli ha precluso ogni possibilità di lottare per i punti facendolo finire addirittura doppiato.

Dopo la gara, Charles si è mostrato decisamente innervosito dalla situazione, lasciandosi andare a commenti decisamente poco diplomatici: ecco cosa ha detto dopo la gara inglese vinta dal futuro compagno Hamilton.

“È un incubo da tre o quattro gare purtroppo – ha detto in pilota monegasco della Ferrari – Dobbiamo uscirne, oggi ho fatto una bella partenza ma dopo ho avuto la sensazione che alla (curva) 15 iniziasse a piovere tanto, i ragazzi del muretto mi hanno detto che dal giro dopo sarebbe venuto a piovere tanto forte. Quindi ho detto, è un po' aggressiva ma forse ce la facciamo, ma la pioggia ha aspettato ed è arrivata 8 giri dopo.

Abbastanza per distruggere le gomme, quindi abbiamo dovuto fare un altro pit. Onestamente non c'è niente che sia andato bene oggi. Con le informazioni che avevo non mi sembrava una scelta sbagliata, ma siamo stati una delle poche macchine che si sono fermate e che hanno buttato la gara nel cesso” ha concluso uno sconsolato Leclerc.

