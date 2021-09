“ABBIAMO DEI LIMITI, DEVO PREGARE SAN PIETRO PER NON AVERE INFORTUNI” - MOURINHO DOPO LA VITTORIA IN CONFERENCE CONTRO IL CSKA SI LAGNA DELLA ROSA E MANDA UN MESSAGGIO AI FRIEDKIN PER IL MERCATO DI GENNAIO: “LA DIFFERENZA FRA NOI E LE ALTRE TOP SQUADRE STA NELLE OPZIONI IN PANCHINA. DOBBIAMO TRASFORMARE DEI BAMBINI IN GIOCATORI COMPETITIVI” – IN TRIBUNA SI RIVEDE TOTI, L'UOMO CHE DOPO 60 ANNI DI STORIA HA FATTO SPARIRE IL BASKET A ROMA

Sprazzi di vero Mou. Quello che ti sorprende quando meno te lo aspetti. Leggi 5-1 e pensi ad un post-gara sereno e tranquillo. Mai dare nulla per scontato con José nei paraggi: «Stiamo creando una vera squadra ma non abbiamo giocato bene e non mi è piaciuto il gioco. Abbiamo avuto un centrocampo con poca intensità, i due terzini non hanno spinto tanto e abbiamo perso tanti duelli difensivi».

È il primo affondo. Non sarà l'ultimo. Il secondo è un messaggio chiaro alla società (e alla piazza): «Abbiamo dei limiti, devo pregare San Pietro per non avere infortuni. La differenza fra noi e le altre top squadre sta nelle opzioni in panchina, è una realtà. I ragazzi devono crescere e hanno bisogno di tempo. Dobbiamo trasformare dei bambini in giocatori competitivi. Con il Cska ho finito la partita con 4 centrali ed è una cosa che di solito non si fa mai». Ce ne sarebbe abbastanza per ritenersi soddisfatti.

Ma il portoghese non è sazio. E così, quando gli viene chiesto di Pellegrini e del rinnovo, sorpassa a destra il gm Pinto che poco prima del match aveva utilizzato volutamente toni più pacati («Trattativa complessa ma rimaniamo fiduciosi, visto che entrambi le parti vogliono arrivare alla firma»):

«Lorenzo è un giocatore con super qualità, con un potenziale grande. Voglio dire molto di più. Mi ha detto ieri che firmerà il suo nuovo contratto nei prossimi giorni». Il diretto interessato, a Sky, sorvola: «La fiducia del tecnico mi ha aiutato moltissimo, posso solo ringraziarlo. Ma questo è solo l'inizio. Deve continuare a farmi e a farci crescere. Quest' anno dentro Trigoria c'è qualcosa di speciale e dobbiamo continuare a migliorare se vogliamo vincere qualcosa». Nessun riferimento al prolungamento ma parole che comunque guardano ad un futuro insieme.

CHIAREZZA SU TUTTO Mourinho invece preferisce concentrarsi sul presente. Il post-gara di ieri sera non deve sorprendere. Perché nulla è lasciato al caso con José. E se la partita effettivamente può non essergli piaciuta, le due stilettate sulla rosa corta e il rinnovo di Pellegrini sono studiate. Più vince, infatti, e più lo Special One avverte che la pressione della tifoseria aumenta. Non che la cosa lo spaventi, nutrendosi da una vita di sollecitazioni esterne e interne.

Il portoghese però vuole essere chiaro perché è consapevole che questa rosa non è attrezzata per vincere. Lo fa utilizzando bastone e carota. Da un lato la esalta («Questo gruppo è fortissimo»), dall'altra ne evidenzia le lacune («Ho finito con 4 centrali»; «Bisogna trasformare i bambini in calciatori competitivi»). Il concetto tempo' appare e scompare nei suoi discorsi ma è sempre presente. Lo è anche nel contratto di Lorenzo. Perché se è vero che nelle prime uscite ha dato forza al calciatore parlandone come un elemento imprescindibile, ieri - rivelando la confidenza del ragazzo - ha creato delle aspettative per un happy-end imminente. C'è poco da fare. Potrà segnare Abraham, Pellegrini, Shomurodov, Zaniolo o El Shaarawy: finché sarà a Roma, volenti o nolenti, sarà la Roma di Mou.

