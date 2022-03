“ACCIUGHINA” IMPANATA E FRITTA – CAPELLO METTE SOTTO TIRO ALLEGRI: "DYBALA ANDAVA MESSO PRIMA. MAX HA LETTO FORSE IN RITARDO LA PARTITA O FORSE NON CONOSCE A PIENO LA CONDIZIONE FISICA DEI GIOCATORI. NEL SECONDO TEMPO NESSUNO HA TENTATO UN DRIBBLING" - SEEDORF METTE IL CARICO: "LA JUVE HA SBAGLIATO ATTEGGIAMENTO. SE SI HA QUALITÀ IN PANCHINA BISOGNA USARLA" – CON CHI CE L’AVEVA AL FISCHIO FINALE ALLEGRI?

Da corrieredellosport.it

FABIO CAPELLO

L'ex tecnico della Juve Fabio Capello ha commentato a Sky Sport la sconfitta dei bianconeri contro il Villarreal, che è costata ad Allegri l'eliminazione agli ottavi di finale di Champions League: "La Juve non ha tirato in porta nel secondo tempo, solo due tentativi da lontano.

Se non inventi qualcosa in partita è difficile passare, la palla girava lenta, Dybala andava messo prima. Nel secondo tempo nessuno ha rischiato il dribbling, il pallone tornava sempre indietro. Emery ha messo due giocatori e ha vinto, Allegri forse ha letto in ritardo la partita, o forse non conosce a pieno la condizione fisica dei giocatori".

SEEDORF STRONCA ALLEGRI

Da www.corrieredellosport.it

allegri

Se vinci quattro edizioni della Champions League con tre squdare diverse, la prima a 20 anni, puoi essere considerato un buon esperto sull’argomento. Il soggetto in questione è Clarence Seedorf, campione d’Europa per due volte con il Milan e una volta con Ajax e Real Madrid, curiosamente superando in due occasioni la Juventus in finale.

Juve-Villarreal, Seedorf critica la gestione di Allegri

L’ex centrocampista olandese, oggi opinionista per Prime Video, non è stato tenero con Max Allegri nell’analisi del tracollo subito dalla Juve nel ritorno degli ottavi di Champions League in casa contro il Villarreal, soffermandosi in particolare sulla gestione delle sostituzioni:

“In Champions quando hai qualche giocatore che può fare la differenza in panchina dopo i primi 20 minuti del secondo tempo bisogna cominciare a pensare di mandarli in campo - le parole di Seedorf sul proprio ex allenatore al Milan - È anche una questione mentale, per mandare un messaggio alla squadra: 'Dobbiamo spingere di più e cercare questa vittoria'. Questo è mancato alla Juve stasera".

SEEDORF

"La Juve ha sbagliato atteggiamento"

Seedorf si è poi soffermato sulle qualità tecnico-tattiche della rosa della Juve, che avrebbero dovuto ispirare un atteggiamento più aggressivo: "Nella Champions bisogna andare a prendersi il risultato, non si può aspettare che le cose ti vengano regalate. Quella di stasera è una sconfitta pesante, ma la Juve fa fatica a recuperare una volta che va sotto, quindi deve cercare subito la vittoria".

allegri SEEDORF E LA MOGLIE 77 SEEDORF E LA MOGLIE max allegri