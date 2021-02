18 feb 2021 17:50

“È UN ADDIO? NON SO... SCUSATE CHIUDIAMOLA QUI” – ALL’AUSTRALIAN OPEN SERENA WILLIAMS PERDE IN DUE SET CONTRO NAOMI OSAKA E LASCIA LA CONFERENZA STAMPA IN LACRIME: “SE PURE FOSSE UN ADDIO, NON LO DIREI A NESSUNO” – VIDEO