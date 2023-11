“ADRIANO, TI HO VISTO ALLA ‘DOMENICA SPORTIVA’ CON LE SOPRACCIGLIA AD ALI DI GABBIANO”; “MI TRUCCANO. SEMBRO MOIRA ORFEI” - BERTOLUCCI-PANATTA MEJO DI COCHI E RENATO! L’ESORDIO DI SINNER ALLE FINALS, LA DIFFERENZA TRA “PALLATE” E “SCHIAFFONI”, RUNE "RESUSCITATO" DA BECKER. E POI QUEL PANINO ANDATO DI TRAVERSO A PANATTA: “MI SONO MORSO LA LINGUA. MI FA MALE, HO UN GIRAMENTO DI ZEBEDEI…”- VIDEO

“Adriano, ti ho visto alla ‘Domenica Sportiva’ con le sopracciglia ad ali di gabbiano”; “Mi truccano. Sembro Moira Orfei”.

Paolo Bertolucci e Adriano Panatta, che come coppia ormai rivaleggiano con Jack Lemmon e Walter Matthau e Cochi e Renato, si stuzzicano durante il podcast “La telefonata” prodotto da “Fandango” e “Tennis Italiano”. I due scherzano e cazzeggiano come sui social: “Ti hanno visto addentare un hot dog”, provoca “Braccio d’Oro”. La replica di Panatta: “Mi hanno portato un panino e mi sono morso la lingua. Mi fa male, ho un giramento di zebedei…”.

Il discorso poi si sposta sulla prima giornata delle Finals. Bertolucci apre: “Sinner mi ha impressionato, ha preso a pallate Tsitsipas”. “Ascenzietto” lo corregge: “Non l’ha preso a pallate ma a schiaffoni, non ho visto tirare così forte in vita mia. Più tardi ho seguito Djokovic-Rune, c’era molta differenza rispetto alla partita precedente, tiravano molto più piano. Se Nole non si adegua, Sinner martedì lo prende a pallate”.

E Rune? Per Bertolucci il nuovo coach, Boris Becker, lo ha resuscitato: “Non so cosa abbia fatto, ma il danese è frizzantino. Sarà un giovedì di fuoco con la sfida contro Sinner”. Panatta spiega che come gioco Jannik “soffre più Rune che Nole” e rimarca una dichiarazione di Sinner ("Ogni volta che mi alleno, alla fine mi sembra di aver fatto troppo poco”). A me e a Paolo, invece, un allenamento sembrava sempre troppo…”.

