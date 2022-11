“ALCUNI NUOVI ALLENATORI CREDONO DI AVER SCOPERTO L’ULTIMA COCA COLA NEL DESERTO” - CRISTIANO RONALDO BOMBARDA LA NOUVELLE VAGUE DEI TECNICI E IL MANCHESTER UNITED: “RIDICOLA LA SCELTA DI RANGNICK, COM’È CHE IL CLUB PRENDE UN DS COME ALLENATORE? HO TROVATO LO UNITED UNA SOCIETÀ FERMA – LE BORDATE A ROONEY (“FORSE E’ GELOSO. NON DIRÒ CHE SONO MEGLIO DI LUI, IL CHE E’ VERO…”) E LA TRAGEDIA FAMILIARE…

Da ilnapolista.it

È il giorno della ormai famosa intervista di Cristiano Ronaldo con Piers Morgan. Ecco il testo della prima parte, raccolto dal Daily Mail.

ronaldo rangnick

Come dico molte volte, i fan, parlerò sempre bene di loro. I tifosi sono la cosa più importante nel calcio. Giochi per loro, sono sempre dalla mia parte e sento che ogni volta che cammino per strada, i tifosi vengono da me e apprezzano quello che faccio per il calcio. I tifosi sono tutto per me.’

IL MANCHESTER CITY

“Beh, onestamente, era vicino. È stato qualcosa di cui hanno parlato molto e Guardiola ha detto due settimane fa che hanno cercato di prendermi. Ma come sapete, a causa della mia storia con il Manchester United, il tuo cuore, i tuoi sentimenti, quello che hai fatto prima, tutto questo ha fatto la differenza, naturalmente e anche Sir Alex Ferguson.

ronaldo vs rangnick

SIR ALEX FERGUSON

“Sì, ho parlato con lui. Mi ha detto che era impossibile per me andare al Manchester City. E ho detto ok capo!Così ho preso la decisione e ripeto, è stato con coscienza che è stata una buona decisione.

IL SUO SECONDO DEBUTTO NELLO UNITED

Quella sensazione è stata incredibile, ma non solo il giorno della partita. Ho sentito prima, la settimana prima, che il mondo era cambiato. Il mondo parlava di me, della casa di Cristiano, che ero tornato al mio posto. È stato un momento speciale essere tornato al Manchester United ed esibirmi per i nostri tifosi e, naturalmente, segnare due gol è stata la migliore accoglienza possibile.

SULLO STATO DEL CLUB

CRISTIANO RONALDO RANGNICK 7

Piers ad essere onesti, quando ho firmato per il Manchester United ho pensato che tutto sarebbe cambiato perché erano passati tredici anni da quando ero andato via. Sono stato al Real Madrid nove anni e tre alla Juventus, e quando sono arrivato ho pensato che sarebbe stato diverso; la tecnologia, le infrastrutture e tutto il resto. Invece sono rimasto sorpreso in negativo, perché tutto era lo stesso, e tu hai ricordato che Ole [Gunnar Solskjaer] era stato licenziato, Michael Carrick ha assunto il ruolo per due partite, e tutto è stato così veloce. Ma mi ha sorpreso molto l’instabilità al club, come se l’orologio si fosse fermato.

IL DECLINO DELLO UNITED DOPO FERGUSON

Quando ho firmato e hanno firmato anche Sancho e Varane, credevo che le cose sarebbero andate nel modo in cui Manchester dovrebbe essere. Come hai detto, Sir Alex Ferguson ha lasciato un grande vuoto nel club, ma non solo Sir Alex, un uomo che pensavo facesse la differenza era David Gill. Era un brav’uomo Anche la struttura intorno a Sir Alex era molto importante, e sapevo che il Manchester United non era lo stesso. In dieci non è cambiato niente. La piscina, la vasca idromassaggio, anche la palestra. Anche alcune parti della tecnologia, la cucina, gli chef – che apprezzo sono persone adorabili – si sono fermati nel tempo, il che mi ha sorpreso molto perché pensavo di trovare molti cambiamenti.

CRISTIANO RONALDO RANGNICK

RANGNICK

“Dopo Ole, portano un direttore sportivo Ralf Rangnick, che è una scelta che nessuno capisce. Non è nemmeno un allenatore. Un grande club come il Manchester United che ha ingaggiato un direttore sportivo ha sorpreso tutto il mondo, non solo me. È stata una decisione ridicola. Se non sei nemmeno un allenatore, come farai a essere il boss del Manchester United? Lo United non ha seguito la strada giusta per raggiungere il successo come fatto da Liverpool, Manchester City, Chelsea… sono un passo indietro o due per colpa di questi errori.

No [Non avevo mai sentito parlare di lui]. Certo che no. Nessuna delle persone con cui ho parlato, lo conoscevano. Lo rispetto, tutti gli allenatori della mia carriera li ho dovuti chiamare capo, ma dentro di me non l’ho mai visto come il capo. Si è fermato in tempo anche perché se non hai fatto l’allenatore negli ultimi cinque anni, perdi la tua identità di allenatore.’

cristiano ronaldo wayne rooney 3

IL SISTEMA DI PRESSING DI RANGNICK

“Ad essere onesti, è qualcosa che non capisco. I nuovi allenatori che stanno emergendo pensano di aver scoperto l’ultima Coca Cola nel deserto. Non capisco. Rispetto qualsiasi allenatore che ha un approccio diverso o una mentalità diversa, ma ci sono alcuni punti su cui non sono d’accordo. Sono sempre stato così nella mia vita.

Sono sempre stato accanto ai migliori allenatori del mondo: Zidane, Ancelotti, Mourinho, Fernando Santos, Allegri… quindi ho avuto una certa esperienza perché ho imparato da loro. E quando vedi alcuni allenatori che vogliono venire a rivoluzionare il calcio, non sono d’accordo, ho la mia opinione e non sono d’accordo – ma fa parte del gioco.

Alla fine sono in un club per vincere, e con la mia esperienza voglio aiutare come sempre. Alcuni allenatori non lo accettano e questo fa parte del lavoro.’

RANGNICK PER LO UNITED

cristiano ronaldo wayne rooney 4

“No [non sapeva cosa stava facendo]. Conoscono molto bene il club, ma non conoscono la dimensione del club al suo interno, la storia del club, il che mi ha sorpreso ancora di più. Per licenziare Ole Solskjaer, dovresti portare un top manager, non un direttore sportivo. Amo Solskjaer. Penso che fosse una persona al top, perché quello che tengo nel mio cuore è il cuore della persona, e per me Ole è una persona al top. Allenatore? Certo, non ha ottenuto quello che voleva. È difficile ipotizzarlo dopo Sir Alex Ferguson, ma penso che abbia fatto bene e aveva bisogno di più tempo. Non dubito che sarà un buon allenatore in futuro, ma la sua è stata una buona esperienza. Ero così felice di lavorare per lui, anche se è stato un breve periodo.’

I GIOVANI GIOCATORI DELLO UNITED

cristiano ronaldo wayne rooney 2

Non penso che non rispettino i giocatori più esperti o i giocatori più anziani, ma vivono in un’epoca diversa. Posso dire che mio figlio che ha 12 anni, ha un’altra mentalità. La differenza è la fame. Hanno le cose più facilmente. Tutto è facile. Non soffrono, non gli importa. Non intendo solo i giovani dello Unite, ma di tutte le squadre. Non sono gli stessi della mia generazione.”

“Non possiamo biasimarli perché fa parte della vita. La nuova generazione e le nuove tecnologie che li distraggono.”

Gesticola per indicare che quel dici ai giovani da un orecchio entra e dall’altro esce.

“Non avranno carriere longeve. È impossibile. È un peccato perché se hanno i migliori esempi davanti ai tuoi occhi, e se almeno non imiti quello che vedi, per me è un po’ strano. Perché ricordo che quando avevo 18, 19, 20 anni, ho sempre cercato di imitare Van Nistelrooy, Rio Ferdinand, Roy Keane, Giggs, questo è il motivo per cui ho il successo che ho e la longevità. Perché mi prendo cura del mio corpo, della mia mentalità, della mia testa, perché osservavo quei calciatori e imparavo da loro.”

I GIOVANI CHE LO HANNO COLPITO

cristiano ronaldo wayne rooney 1

Se mi dici cosa vedo nel Manchester United, posso citare probabilmente Diogo Dalot. È giovane ma è molto professionale e non ho dubbi che avrà longevità nel calcio. È giovane, intelligente, intelligente ed è molto professionale. Ne abbiamo ancora alcuni, ma come lui è difficile dirlo. Probabilmente [Lisandro] Martinez, Casemiro ha 30 anni… ma direi Dalot.’

LA SUA TRAGEDIA FAMILIARE

Non mi sarei mai aspettato che [i tifosi del Liverpool applaudissero al settimo minuto ad Anfield]. Ora ho l’opportunità di dire a tutte le comunità inglesi, grazie mille per la gentilezza che hanno avuto con me. Non solo Liverpool, ma tutta l’Inghilterra.

Ho ricevuto anche una lettera dalla famiglia della Regina, che mi ha sorpreso molto. Incredibile. Questo è il motivo per cui rispetto la comunità inglese e le persone perché sono state molto gentili con me in quel momento difficile della mia vita.

È stato spettacolare il modo in cui hanno trattato me e la mia famiglia.’

LE CRITICHE NEI SUOI CONFRONTI

cristiano ronaldo karim benzema 2

“Sembra che la stampa voglia mettermi in prima pagina perché sanno che venderanno di più e l’interesse sarà diverso. Sono abituato a vivere così, perché a 37 anni ho imparato che quando sei sulla cresta dell’onda, non ti rendi conto e non vedi cose che hai visto prima, cioè vedere quali persone sono al tuo fianco nei momenti brutti e chi ti critica di più. In tutto il mondo la stampa mi critica ancora di più. A volte non capisco perché. Anche la stampa portoghese mi critica molto. Non capisco.’

LE CRITICHE DI ROONEY

Piers, non capisco. Dovresti fare a lui questa domanda, ma non lo so. Non capisco perché mi critichi così tanto, non capisco se sia geloso di me. È stato un anno fa o sei mesi fa qui a casa mia che ha preso i suoi figli e ha invitato Cristiano [Jr] ad andare a casa sua a giocare a calcio. Io davvero non capisco le persone così, o se vogliono essere sulla copertina del telegiornale o vogliono un nuovo lavoro o qualsiasi altra cosa.

Probabilmente [è gelosia] perché ha finito la sua carriera a trent’anni. Io sto ancora giocando ad alto livello. Non dirò che sono meglio di lui, il che e’ vero… ma è difficile ascoltare quel tipo di critiche da parte di persone che hanno giocato con te. Anche Gary Neville.’

DI GARY NEVILLE

cristiano ronaldo gary neville wayne rooney

“Le persone possono avere la loro opinione, ma non sanno davvero cosa sta succedendo all’interno del campo di allenamento o persino della mia vita. Dovrebbero ascoltare non solo un punto di vista, dovrebbero ascoltare anche il mio punto di vista perché è facile criticare, ma se non conosci l’intera storia è facile. Non sono miei amici, sono colleghi. Non stiamo cenando insieme, per esempio. Ma fa parte del mio viaggio. Continuano a criticarmi ogni volta, quindi continuo il mio viaggio e devo raggiungere le persone a cui piaccio.’

Significa molto perché ero in uno spogliatoio con loro, fanno parte del mio viaggio nel calcio.

cristiano ronaldo 11

Come ho detto molte volte, Roy Keane per me è stato il mio miglior capitano di sempre. Rio Ferdinand mi ha aiutato molto. Sono bravi ragazzi non solo perché parlano bene di me, ma erano lì nello spogliatoio, sono giocatori di calcio, sanno come pensano i giocatori e come si comportano.

E ascoltare ex colleghi e compagni di squadra criticarti e vedere solo un punto di vista… è facile criticare se hai un lavoro in televisione perché devi criticare per essere più famoso.’

cristiano ronaldo gary neville 2 cristiano ronaldo gary neville 1