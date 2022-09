“ALLEGRI? DAL BENFICA E’ ARRIVATA LA SENTENZA DEFINITIVA” – ADANI DOPO IL KO IN CHAMPIONS BASTONA MAX: “LA JUVE AVEVA PRESO UNA STRADA GIUSTA 3 ANNI FA E L’HA SCONFESSATA SUBITO. SE VA FUORI IN CHAMPIONS NON ENTRANO 20-30 MILIONI. MA LA PIÙ GRANDE SCONFITTA E' QUELLA DELLA GENTE CHE NON VA ALLO STADIO” – CASSANO: “ALLEGRI DEVE ANDARE A CASA” – ACCIUGHINA: “L’ESONERO? SONO VOCI CHE MI DIVERTONO” – VIDEO

Da juventusnews24.com

adani allegri

«Joao “Modric” l’altra sera, non Joao Mario… La lezione è durissima, il vecchio è cancellato dal nuovo. Il Benfica ha fatto un’esibizione di calcio. Di Maria? Il giocatore da prendere era David Neres. L’altra sera al 20% comunque ha fatto quasi pareggiare la Juve.

Il Benfica in un mese di lavoro – non in un anno e due mesi come Allegri – mostra una grandezza in tutto il mondo per vincere. Questo è lavorare e così puoi far rallentare e far correre a vuoto la Juve in casa. Non c’è niente che va, non c’è nessuna cosa buona nè da inventarsi scuse. E’ arrivata la sentenza definitiva che fa riflettere. La Juve aveva preso una strada giusta 3 anni fa e l’ha sconfessata subito. Se va fuori in Champions League non entrano 20-30 milioni. Lo stipendio che deve pagare non lo può pagare con quelli che entrano. E’ la più grande sconfitta quella della gente che non va allo stadio. La gente dello Stadium vive con paura e la squadra lo sente. Se non sei all’altezza paghi dazio contro le squadre inferiori. La sconfitta è su tutti i fronti. Se la strada non viene cambiata davanti alla sentenza, che direzione può prendere in futuro? I giocatori o stanno zitti e parlano d’altro o non riconoscono più l’alleanza e rimani solo».

allegri adani meme su adani allegri adani allegri