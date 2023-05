“ALLEGRI HA PORTATO SOLO DISGRAZIE” – LELE ADANI SFERRA IL CALCIO DEL SOMARO A "ACCIUGHINA" IN SEGUITO ALLA PESANTE SCONFITTA DELLA JUVENTUS SUL CAMPO DELL’EMPOLI - "DOPO L’ESONERO NEL 2019, ALLEGRI HA TRASCORSO UN ANNO A CASA CON I SOLDI DELLA JUVE E UN ALTRO SENZA AGGIORNARSI. INFINE NE HA VISSUTI ALTRI DUE TOGLIENDO TROFEI AI TIFOSI E ALLA BACHECA. È STATA UNA CONTINUA MANCANZA DI RISPETTO. ORA E' ARRIVATO PER LUI IL MOMENTO DI...”

La caduta della Juventus a Empoli ha fatto rumore e non ha lasciato indifferente Lele Adani, da tempo fortemente critico nei confronti del club bianconero e in particolare del suo allenatore, Massimiliano Allegri: «Chiunque giochi contro i bianconeri riesce a fare la storia — ha esordito l’ex difensore, in onda come sempre sulla Bobo Tv — l’hanno fatta il Villarreal, il Porto, il Lione e il Maccabi, che non vinceva in Champions da 20 anni.

Ma la critica di Adani non si è fermata qui, anzi: «Dopo l’esonero nel 2019, Allegri ha trascorso un anno a casa con i soldi della Juve e un altro senza aggiornarsi. Infine ne ha vissuti altri due togliendo trofei ai tifosi e alla bacheca. Ha portato solo disgrazie ed è stata una continua mancanza di rispetto». Da qui il consiglio dell’ex difensore: «Ora penso che sia arrivato per lui il momento di restituire alla Juve, come? Trovando un accordo con una società che ti ha dato tanto e da cui hai ricevuto, facendo un passo indietro. Avrebbe il mio rispetto».

