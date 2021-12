“ALLEGRI HA PREFERITO LA JUVE A MADRID PERCHÉ È PIGRO, VUOLE AVERE LIVORNO VICINA” - FABIO CAPELLO CAZZIA MAX E LA SUA SCELTA (FIN QUI NON PARTICOLARMENTE AZZECCATA) DI TORNARE A TORINO: “UNA SOLUZIONE COMODA, MA ERA IL MOMENTO IDEALE PER ANDARE AL REAL. ALL’ESTERO PERÒ È PIÙ DURA, DEVI METTERTI IN DISCUSSIONE. QUEST’ANNO HA FATTO QUALCHE ERRORE, HA IMPIEGATO UN PO’ DI TEMPO PER CAPIRE CHE COSA FARE. IL NUMERO UNO DEGLI ALLENATORI PERÒ, NON C’È DISCUSSIONE, È…”

Fabio Capello come al solito senza peli sulla lingua. Intervista alla Gazzetta, parla molto di Allegri.

Conferma che per lei tornare alla Juve è stato un errore?

«Confermo. Avevo detto che Allegri sarebbe diventato un ombrellone, avrebbe attirato tutte le critiche. E così è stato».

Un ombrellone colpevole o incolpevole?

«In campo, non colpevole. Ha fatto qualche errore, ha impiegato un po’ di tempo per capire che cosa fare ma la strada scelta per me è la migliore. Max sa sempre dove andare. Nella decisione in sé, colpevole: aveva un’offerta del Real ed era il momento ideale per andare a Madrid».

Perché non lo ha fatto? Ha preferito la soluzione più semplice?

«Diciamo che la Juve era una scelta comoda. All’estero è più dura, devi metterti in discussione, scoprire che i giocatori hanno abitudini diverse. Max mi sembra un po’ pigro, non ha grande interesse a muoversi, preferisce avere Livorno vicina».

«E’ uno dei migliori, molto diverso da Conte ma ugualmente bravo. Conte ha vinto anche in Inghilterra, come Sarri, e questo è giusto metterlo in evidenza. Il numero uno però, non c’è discussione, è Ancelotti. E il miracolo di Ranieri col Leicester non si può dimenticare».