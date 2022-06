8 giu 2022 12:33

“ALLORA, COME STA IL MIO AMICO BERLUSCONI?” – A VEDERE ITALIA-UNGHERIA IN TRIBUNA A CESENA C'ERA ANCHE IL PREMIER MAGIARO ORBAN CON VISTOSA SCIARPA AL COLLO – L’IMBARAZZO DI GRAVINA E IL DUETTO CON IL CONDOR AGOSTINI SCELTO COME FOTOGRAFO DA ORBAN PER FARSI IMMORTALARE CON UN SIMPATIZZANTE – GLI ULTRA’ UNGHERESI IN MAGLIA NERA. LA SFILATA PER LA CITTA’ CON CORI PER ORBAN… - VIDEO