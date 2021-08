31 ago 2021 12:56

“ANDONIO”, CI SEI O CI SKY? – SKY SPORT HA ANNUNCIATO CHE ANTONIO CONTE SARÀ OPINIONISTA PER LA CHAMPIONS LEAGUE E IL CALCIO INTERNAZIONALE, MA DI COSA PARLERÀ VISTO CHE HA SUPERATO LA FASE A GIRONI SOLO 2 VOLTE SU 5 E NON È MAI ARRIVATO OLTRE I QUARTI DI FINALE? – L’ALTRA NEW ENTRY DEL CANALE SPORTIVO SARÀ MELISSA SATTA, CHE SARÀ PRESENZA FISSA AL “CLUB”...