2 nov 2021 14:01

“ANDONIO” IS BACK! – ANTONIO CONTE TORNA IN PREMIER LEAGUE: HA FIRMATO UN CONTRATTO FINO AL 2023 CON IL TOTTENHAM – DOPO LE VOCI SU MANCHESTER UNITED E NEWCASTLE, IL TECNICO LECCESE HA SCELTO GLI “SPURS" CHE HA RIFIUTATO IN ESTATE PERCHÉ NON RITENEVA LA SQUADRA ALL’ALTEZZA PER COMPETERE PER LA VITTORIA DEL CAMPIONATO - COS’È CAMBIATO ORA? FORSE IL MEGA CONTRATTO DA 18 MILIONI IN 20 MESI? – E GIÀ PARTONO LE VOCI DI MERCATO SU MEZZA INTER… - VIDEO