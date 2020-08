“ANTONIO CONTE RISCHIA IL LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA” - L’AVVOCATO GRASSANI: “CON IL SUO COMPORTAMENTO, HA VIOLATO I DOVERI DI FEDELTÀ, RISERVATEZZA ED OBBEDIENZA SU DI LUI INCOMBENTI. IL LAVORATORE DIPENDENTE, OSTINATAMENTE RIOTTOSO, REITERATAMENTE CRITICO E IN APERTA POLEMICA CON IL DATORE DI LAVORO COMMETTE GRAVE INADEMPIMENTO DEL CONTRATTO. SUSSISTONO TUTTI I PRESUPPOSTI AFFINCHÉ L'INTER PROCEDA LEGALMENTE NEI SUOI CONFRONTI…”

Alessandro Catapano per “la Gazzetta dello Sport”

Le parole di Antonio Conte nei confronti dell'Inter e della dirigenza possono avere conseguenze legali?

«La risposta è affermativa. Con il suo comportamento, Conte ha violato i doveri di fedeltà, riservatezza ed obbedienza su di lui incombenti. Il lavoratore dipendente, ostinatamente riottoso, reiteratamente critico e in aperta polemica con il datore di lavoro commette grave inadempimento del contratto di prestazione sportiva vigente e ne assume le conseguenze. E la correzione di ieri non cancella né sminuisce la gravità del comportamento tenuto da Conte.»

Secondo lei ci sono gli estremi per una sanzione disciplinare o addirittura per un licenziamento per giusta causa di Conte?

«Sì, sussistono tutti i presupposti affinché l'Inter proceda legalmente nei confronti di Conte. La sola sanzione economica rappresenta il "minimo sindacale" ma, vista la gravità di quanto accaduto, la posizione ricoperta da Conte, la retribuzione percepita, non vedrei peregrina anche l'azione di licenziamento in tronco, accompagnata da una richiesta risarcitoria per danno patrimoniale e non con molti zeri».

Ci sono precedenti recenti, nel mondo dello sport, conclusi con un licenziamento?

«Il sistema giuslavoristico attuale riconosce alle società sportive il potere disciplinare diretto, il che significa che il club licenzia e, eventualmente, il lavoratore impugna la misura. Fino alla sentenza, però, e parliamo di anni, Antonio Conte non vanterebbe alcun diritto, nemmeno economico, nei confronti dell'Inter. I casi recenti tra i tecnici che possiamo ricordare riguardano il licenziamento di Vladimir Petkovic da parte della Lazio, di Delio Rossi da parte della Fiorentina e di Davide Ballardini da parte del Cagliari».