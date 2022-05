“ANTONIOOOO, ANTONIOOOOO” - CONTE È TORNATO IL RE DI LONDRA: DOPO AVER SCHIANTATO I RIVALI STORICI DELL’ARSENAL, IL SUO TOTTENHAM HA BATTUTO ANCHE IL BURNLEY ED È MOMENTANEAMENTE AL QUARTO POSTO IN INGHILTERRA, VALIDO PER LA QUALIFICAZIONE IN CHAMPIONS, IN ATTESA CHE GIOCHINO I GUNNERS - I TIFOSI SONO PAZZI DI LUI: DEL SUO MODO DI VIVERE LA PARTITA, DEL SUO CALCIO ESTREMO, DELLA SUA PASSIONALITÀ, DELLA SUA DIALETTICA… - VIDEO

Stefano Boldrini per “Il Messaggero”

antonio conte con harry kane

Scena numero 1: ore 23 di Londra, il lungo viale che collega lo stadio Spurs alla fermata metro Seven Sisters, gruppi di tifosi sobri, alticci e ubriachi, un coro ripetuto: «Antonioooo, Antonioooo».

Scena numero 2: ingresso di Seven Sisters, altri raduni di fans del Tottenham, facce arrossate dall'alcol, bicipiti che scoppiano: «Antonioooo, Antoniooooo».

Scena numero 3: interno del vagone, gente che salta, telefonini in modalità video, coro assordante: «Antonioooo, Antonioooo». Il Tottenham ha superato 3-0 l'Arsenal nel derby e gli Spurs sono a un punto dalla Champions, viva Conte.

antonio conte idolo dei tifosi del tottenham

PADRONE DI LONDRA

E' la notte di Antonio, la notte in cui l'allenatore italiano è il nuovo padrone di una fetta del Nord-Est di Londra. L'altra, di tendenza Arsenal, è ammutolita, come l'allenatore Mikel Arteta che si limita a osservare: «Non commento l'operato dell'arbitro, altrimenti mi squalificano sei mesi».

Conte, con aria decisa, replica: «Arteta è bravo, diventerà un ottimo manager, ma dovrebbe lamentarsi di meno. In questi sei mesi che ho vissuto alla guida del Tottenham lo ha fatto troppe volte».

esultanza antonio conte tottenham manchester city

Le parole di Conte, rilanciate in tempo reale dai social, esaltano il popolo Spurs. Il giorno dopo, ecco il Guardian: This was the most Conte of Conte nights. E' stata la notte più contiana di quelle di Conte. Il Times esalta la trasformazione del Tottenham: Conte ha cambiato la stagione degli Spurs.

RECORD DI SPETTATORI

Ha riportato entusiasmo e passione. Ha invocato lo stadio pieno prima del derby e il risultato è stato una presenza record: 62.027 spettatori. Solo Harry Kane e Son possono contendere in questo momento ad Antonio la leadership dei consensi.

antonio conte al tottenham 4

I tifosi sono pazzi di lui: del suo modo di vivere la partita, del suo calcio estremo, della sua passionalità, della sua dialettica. L'inglese di Antonio scorre fluido e questo gli consente di rispondere per le rime a chi lo attacca, salvo poi fare marcia indietro e chiedere scusa, come avvenuto con un pezzo da novanta come Jurgen Klopp.

«Qui non si molla mai», sentenzia Conte. Un punto separa il Tottenham dal futuro in prima classe la Champions a quella di seconda, l'Europa League. Un punto che vale decine di milioni di euro, con appena due gare a disposizione per provare a sorpassare l’Arsenal.

Il calendario alimenta la speranza: Burnley e Norwich per gli Spurs, Newcastle ed Everton per i Gunners. Esaltato dai media, adorato dai fans, amato dai giocatori: Antonio non è solo il «king of one night», ma qualcosa di più. Oggi a Wembley c'è la finale di Fa Cup, Chelsea-Liverpool, con i Reds a caccia di un incredibile Quadruple.

antonio conte al tottenham 5

Conte si è ritagliato uno spazio nella vigilia dell'evento calcistico più sentito della vecchia Inghilterra. E' nato il Conte-ism. Così sostiene il Guardian.