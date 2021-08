“GLI ATLETI MASCHI NON DEVONO SCEGLIERE TRA I FIGLI E LO SPORT, POSSONO AVERE TUTTO. PERCHÉ DOVREI FARLO IO” – DOPO LE MEDAGLIE OLIMPICHE A TOKYO, LA STAR DEL CALCIO AMERICANO MEGAN RAPINOE SI SPOSERÀ CON LA COMPAGNA SUE BIRD, CAMPIONESSA OLIMPICA DI BASKET – LA BIRD HA DICHIARATO DI ESSERE PRONTA AD ABBANDONARE LA PALLACANESTRO INTERNAZIONALE DOPO IL TITOLO IN GIAPPONE, MENTRE LA RAPINOE…

Gaia Piccardi per il "Corriere della Sera"

Il regalo più bello dell'Olimpiade per Megan Rapinoe, bomber 36enne della Nazionale Usa di calcio, non è stata la medaglia di bronzo vinta giovedì scorso segnando una doppietta all'Australia ma la deroga al protocollo della bolla anti Covid, che prevedeva che ogni atleta - conclusa la gara - lasciasse i Giochi entro 48 ore.

Megan è rimasta fino a domenica, invece, e ha potuto assistere al trionfo della sua compagna, Sue Bird, play degli Usa del basket che hanno battuto in finale il Giappone 90-75, settimo oro consecutivo di un Dream Team imbattuto da Atlanta '96, quinto personale di Sue che adesso, a 40 anni (quasi 41), è pronta al lasciare il basket internazionale.

Nell'Olimpiade più Lgbt di sempre, le vite parallele di Megan e Sue tra campo e parquet, hanno attirato l'attenzione dell'ex presidente americano Donald Trump, che non potendo prendersela con il quintetto d'oro, ha sparato a zero contro le calciatrici: «Se la nostra squadra, guidata da un gruppo di estremiste radicali di sinistra, non fosse così impegnata in politica avrebbe vinto l'oro invece del bronzo - ha scritto sui social -. La donna con i capelli color porpora ha giocato male e perde tempo a pensare a politiche e cause di sinistra senza fare il suo lavoro».

Un attacco frontale alla pantera lilla, Rapinoe, con cui il contenzioso è aperto dal Mondiale di calcio 2019, dominato dagli Usa (Megan miglior marcatrice con 6 gol). In quella circostanza, di fronte alla possibilità di un invito di Trump (allora presidente), Rapinoe fu netta: «Alla fottuta Casa Bianca? Mai». E Sue fece gioco di squadra pubblicando un pezzo appassionato su Player Tibune , dal titolo: quindi il fottuto presidente odia la mia ragazza?

Negli Usa democratici e liberal della West Coast (Rapinoe e Bird vivono a Seattle, Megan gioca nelle OL Reign, Sue nelle Storm), dove l'avvento di Joe Biden è stato vissuto come la liberazione da una pericolosa dittatura, la power couple Lgbt dello sport può mandare a quel paese l'uomo più potente del mondo e concentrarsi sul futuro. Sposarsi ed allargare la famiglia è tra i progetti imminenti. La proposta (Megan a Sue, in ginocchio con anello, alla maniera tradizionale) è stata accettata, manca solo la data del matrimonio.

E poi Sue potrà tornare alla clinica della fertilità di Seattle dove nel dicembre 2019 fece prelevare e congelare gli ovuli in vista di una maternità posticipata dopo la fine della carriera. L'esperienza è raccontata in un documentario ( Changing the fertility game ), che ha contribuito a rompere il tabù sull'argomento. «Avevo 39 anni, non volevo vivere di rimpianti. Gli atleti maschi non devono scegliere tra i figli e lo sport, possono avere tutto. Perché dovrei farlo io?», ha detto Sue.

L'eredità nel basket di Sue Bird e Diana Taurasi, l'architrave storica della squadra, è in buone mani ma lascia anche il coach, Dawn Staley, prima afroamericana in panchina. Ultima fermata Tokyo, poi la vita.

