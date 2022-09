“AVEVANO DECISO CHE SI SAREBBE RITIRATO PER CONCENTRARSI SULLA FAMIGLIA, POI HA CAMBIATO IDEA” – TOM BRADY E GISELLE BUNDCHEN SONO A UN PASSO DAL DIVORZIO - LO SCAZZO SI STA CONSUMANDO DA ANNI: LA MOGLIE, CHE E’ ANDATA VIA DI CASA, LO ACCUSA DI PENSARE SOLO AL FOOTBALL E MAI ALLA FAMIGLIA, COME RIVELÒ LUI STESSO ANNI FA: "NON ERA SODDISFATTA DEL NOSTRO MATRIMONIO. HO CERCATO DI CAMBIARE" MA FORSE NON E' STATO ABBASTANZA... - VIDEO

Roberta Mercuri per www.vanityfair.it

gisele bundchen tom brady 3

Trouble in Paradise, scrivono i giornali americani. Riferendosi ai problemi nel finora paradisiaco matrimonio tra Gisele Bündchen e Tom Brady. I due, sposati da tredici anni e genitori di Benjamin e Vivien, hanno saputo costruire una bella famiglia allargata di cui fa parte anche Jack, il bambino che Tom ha avuto dall'ex Bridget Moynahan.

E fino a qualche mese fa sembravano innamoratissimi. La modella, per dire, nel febbraio 2021, in occasione del dodicesimo anniversario di nozze, aveva dedicato al marito romantiche parole social: «Non c’è niente che io ami più di te e della nostra famiglia e non c’è nessuno oltre te con cui vorrei passare tutta la mia vita».

gisele bundchen tom brady 2

Da allora devono essere cambiate tante cose se è vero, come scrive Page Six, che i due sono ai ferri corti. Forse addirittura sull'orlo del divorzio. Tutta colpa, pare, di una promessa rimangiata (di lui).

Tom infatti, per ben 7 volte campione del Super Bowl, nel gennaio 2022 aveva annunciato l'addio al football americano. Perché aveva deciso che era giunto il momento di essere un padre e un marito più presente, di dedicarsi solo alla sua famiglia dopo anni di sacrifici in nome dello sport. Ma poi ha fatto marcia indietro, decidendo di tornare a giocare da professionista: «Avevano deciso che si sarebbe ritirato per concentrarsi sulla famiglia, poi ha cambiato idea», ha rivelato un insider.

gisele bundchen tom brady 1

Una scelta che avrebbe causato una «lite feroce» con Gisele. Tanto che la modella nei giorni scorsi ha fatto le valigie, lasciando la spettacolare villa di famiglia a Tampa, in Florida, per rifugiarsi nella loro proprietà in Costa Rica. I figli della coppia sono rimasti a casa col papà. Lo dimostra il fatto che è stato lui ad accompagnarli al loro primo giorno di scuola dell’anno.

tom brady 2

Ora Gisele, come fa sapere Page Six, è tornata in Florida. Non nella villa a Tampa, però. La modella si troverebbe infatti a Miami. E i problemi con Tom non sarebbero affatto risolti. Il campione sarebbe ottimista - «spera in una riconciliazione, d'altronde non è certo la prima volta che litigano», eppure c'è chi giura che la coppia, stavolta, sia davvero a un passo dal divorzio.

TOM BRADY UBRIACO

D'altronde lui, già nel 2020, in un'intervista alla trasmissione radiofonica di Howard Stern aveva ammesso: «Un paio di anni fa, Gisele sentiva che non stavo facendo la mia parte per la famiglia. Aveva la sensazione che io giocassi sempre a football e che toccasse solo a lei prendersi cura della casa. Non era soddisfatta del nostro matrimonio. Il suo punto di vista era: “Beh, sì, ovviamente questo funziona per te. Funziona tutto per te. Ma non funziona per me”. Quindi ho cercato di fare un cambiamento sotto questo aspetto». Non è la prima volta, insomma, che Gisele e Tom litigano per la scarsa presenza in famiglia di lui. Ma alla fine hanno sempre fatto pace. Ci riusciranno anche stavolta?

tom brady gisele bundchen 4 TOM BRADY E GISELE BUNDCHEN tom brady