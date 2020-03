6 mar 2020 13:45

“AVEVANO PAURA DI ME, ORA NON SONO PIU’ NULLA...” – LA CRISI DI IDENTITA' DI TYSON CHE NON E’ PIU’ “IRON MIKE” E PIANGE: “NON SONO PIÙ QUELLA PERSONA E MI MANCA. MA HO PAURA CHE SALTI FUORI PERCHÈ PORTA L'INFERNO CON SÉ. CONOSCO L'ARTE DEL COMBATTERE E L'ARTE DELLA GUERRA. E’ TUTTO CIO’ CHE HO STUDIATO NELLA VITA. PER QUESTO AVEVANO PAURA DI ME SUL RING. E PER QUESTO HO PAURA, ORA. QUEI GIORNI SONO PASSATI, ADESSO C'È IL VUOTO…” - VIDEO