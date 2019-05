“BARCA-LIVERPOOL? ABBIAMO VISTO LA PARTITA SU ‘SKY ARTE’ INVECE CHE SU SKY SPORT!” – TREVISANI E ADANI IN ESTASI DAVANTI A MESSI, “IL DIO DEL CALCIO”, E A SUA NONNA CELIA – LE FRECCIATE DI ADANI A ALLEGRI: “UN TERZINO CHE CROSSA, STRANO…” – GIGI CAGNI, EX TECNICO DI PIACENZA E BRESCIA: “QUANDO C’E’ ADANI, TOLGO IL VOLUME. I SUOI PISTOLOTTI…” – “UNFAIR PLAY” TWEET: “COMUNQUE ADANI E’IN SEMIFINALE DI CHAMPIONS E ALLEGRI NO” – VIDEO

Non si fermano le frecciate fra Lele Adani e Massimiliano Allegri. Dopo il botta e risposta nel post Inter-Juve, dopo la replica e controreplica dei giorni successivi, il commentatore Sky è tornato a stuzzicare il tecnico della Juventus a distanza, durante il commento della semifinale di andata di Champions League al Camp Nou fra il Barcellona e il Liverpool.

Sui social sono tantissimi i tweet dedicati alla telecronaca di Adani che ha fatto discutere per la sua faziosità, in particolare quando si è trattato di commentare le reti e le giocate di Messi. Per molti utenti la sua scelta è stata anche dettata dalla voglia di mettere in evidenza la differenza fra Leo e il suo acerrimo rivale Cristiano Ronaldo, fuoriclasse della Juve.

Non solo. In occasione del primo gol di Luis Suarez, arrivato dopo un pregevole cross di Jordi Alba, Adani ha commentato così: «Un terzino che crossa, strano...». Su Twitter in tanti hanno letto in questa frase un'altra frecciata a Massimiliano Allegri. Il riferimento, sempre secondo alcuni tifosi, sarebbe a una frase pronunciata dal tecnico della Juventus dopo l'1-1 contro l'Inter: «Giocare bene è molto semplice, basta che metto le ali a fare i terzini, i centrocampisti tutti di qualità e così via. Poi però a fine campionato si traccia una linea e arrivi secondo, terzo, quarto...».

La bufera contro Lele Adani scatenata durante il collegamento con Max Allegri a Skysport non si spegne, a distanza ormai di giorni da quello scambio al vetriolo. L'ultimo ad attaccare il commentatore di Sky è l'ex allenatore Gigi Cagni, che ai microfoni di Mc Sport non le manda a dire: "Lo dico con sincerità, quando c'è Adani a commentare le partite tolgo il volume. Dopo una partita, sentire i suoi pistolotti probabilmente farebbe arrabbiare anche me. Cerca di fare il protagonista, mentre in realtà il vero protagonista è il calcio. La tattica è qualcosa di semplice, sono i media che la rendono complicata. Adani non è preparato, sulla sua lavagna fa vedere delle cose che non sono realizzabili".

