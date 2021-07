“BASTA PARLARE MALE DELLE OLIMPIADI, IL MONDO NE HA BISOGNO” – IL GRAN CERIMONIERE MARCO BALICH: "LA CERIMONIA INAUGURALE DEI GIOCHI DI TOKYO? ANCHE SE SARA’ LONTANA DALLA SPETTACOLARITÀ DELLE PRECEDENTI, SARÀ UN SEGNALE FORTISSIMO DI FORZA, DI VITA E DI SPERANZA - LA CITTÀ DI TOKYO È MOLTO IMPAURITA. MI RIMANE LA FORTE PERPLESSITÀ DI COME MAI NELLA METROPOLITANA LA GENTE SIA SCHIACCIATA E LE OLIMPIADI INVECE SIANO…" - VIDEO

Marco Balich per Dagospia

Basta parlare male delle Olimpiadi, il mondo ne ha bisogno e queste cornacchie del malaugurio che predicano il fallimento vanno ignorate, perché gli atleti di tutte le nazioni e il mondo intero dello sport meritano grande rispetto ed è per loro che va fatto questo sforzo.

Ho cominciato a lavorare alle Cerimonie di queste Olimpiadi di Tokio nel 2015, oggi sembra un’altra epoca. Fino a febbraio dell’anno scorso ero executive producer, e col mio gruppo lavoravamo ad una Cerimonia che come sempre celebrasse la straordinaria cultura giapponese.

Poi il Covid ha fermato tutto e ha cambiato tutte le regole e le priorità.

Ora sono a Tokyo da qualche settimana come Senior Advisor di una Cerimonia rifatta completamente in solitudine dal team giapponese, sto vivendo in prima persona la difficoltà estreme degli organizzatori che devono portare a termine una organizzazione complicatissima già in tempi normali -in questa situazione paradossale.

Sicuramente la città di Tokyo è molto impaurita e lo vedo in ogni aspetto del mio quotidiano.

Noi siamo dei gaijin, stranieri/ nemici, portatori di malattia.

Sono stato in quarantena per 14 gg chiuso in una stanza di albergo, mangiando in camera con la sola possibilità di vedere le prove all’aperto.

Mai nella mia vita è successa una tale restrizione di libertà.

Rispetto ad una Olimpiade classica, dove arrivano 2mn circa di persone, in una atmosfera elettrizzante e famigliare, qui se ci sono 50 mila stranieri, tutti chiusi nelle bolle, è tanto.

Niente famiglie, amici, solo un allenatore, pochissimi rappresentati dei comitati sportivi nazionali.

Alla Cerimonie inaugurale i saranno meno di 1500 persone in uno stadio nuovo e meraviglioso costruito per tenerne 70.000.

Ma dopo aver partecipato a 12 Cerimonie Olimpiche, penso che questa Cerimonia, pur così lontana dalla spettacolarità delle precedenti e pur nell’assenza di pubblico, sarà importantissima.

Il mondo intero è in un momento delicatissimo, sospeso tra una possibilità di futuro e un vortice di paura in cui possiamo ricadere.

Le Cerimonie rappresentano questo momento così difficile: sarà un segnale fortissimo di forza, di vita e di speranza.

Il mondo ha bisogno di sognare e nessuno come gli atleti olimpici, che arrivano a Tokyo da ogni parte del pianeta con alle spalle i sacrifici enormi fatti in questi anni di Covid per arrivare pronti a queste Olimpiadi vanno protetti e celebrati perché il mondo ha bisogno dei valori dello sport e dell’energia che comunica.

Questa è l’energia di cui il mondo ha bisogno oggi e per questo fare queste Olimpiadi è un gesto dovuto anche se eroico.

Mi rimane la forte perplessità di come mai nella metropolitana la gente sia schiacciata in folla o una settimana fa sia stata fatta una partita di baseball con lo stadio pieno e le Olimpiadi invece siano fortemente restrittive.

Ma comunque sia la Cerimonia sarà intensa, sobria e con un altissimo significato formale e concettuale e il fatto stesso che si sia decido di tenerla è una dichiarazione di vitalità degli atleti e del magnifico mondo che rappresentano.

