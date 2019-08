LA “BOMBONERA” E’ GIA’ PAZZA DI DE ROSSI! L’EX GIALLOROSSO CONTRO L’ALDOVISI HA ESORDITO CON IL BOCA NELLO STADIO IN CUI HA DA SEMPRE SOGNATO DI GIOCARE - LA TIFOSERIA "XENEISES" IN DELIRIO: STRISCIONI ('DDR CORE DE ROMA') E CORI PER “EL TANO”. IN ARGENTINA GLI ITALIANI VENGONO CHIAMATI COSÌ, ECCO L’ORIGINE DI QUESTA PAROLA - VIDEO

Dopo l’esordio con gol contro l’Almagro nella Coppa d’Argentina, Daniele De Rossi nella notte ha potuto vivere l’emozione fortissima del debutto alla Bombonera. Contro l’Aldosivi il tecnico del Boca Alfaro non solo lo ha mandato in campo nello stadio che l’ex capitano giallorosso tanto ama, ma lo ha scelto per l’undici titolare e lo ha fatto giocare per tutto l’incontro.

L’accoglienza dei tifosi è stata neanche a dirlo calorosissima (c’era anche uno striscione “DDR core de Roma”) ed ha accompagnato De Rossi e compagni verso una nuova vittoria: la gara, terza giornata della Primera Division argentina, è terminata infatti 2-0 grazie alle reti di Tevez al 34’ e Salvio al 78’.

DE ROSSI “EL TANO”, L’ITALIANO: LA PAROLA VIENE DA “NAPOLITANO”

Sebastiano Vernazza per gazzetta.it

“Olé olé olé Tano Tano Tano”: la gente del Boca ha salutato con questo coro avvolgente il primo gol di De Rossi per la sua nuova squadra. “Tano” sta per “italiano”: in Argentina gli italiani vengono chiamati così, con questo nomignolo,“tanos”.

Da dove deriva questa parola? Da “napolitanos”, napoletani, perché nell’Argentina di fine Ottocento e inizio Novecento molti immigrati erano napoletani. Di dove sei, era la domanda? “Soy napolitano”, sono napoletano, la frequente risposta. Da qui l’abbreviazione in “tano” e poi l’uso comune a indicare tutti gli italiani, anche se proprio alla Boca, il quartiere di Buenos Aires da cui origina il Boca Juniors, era una zona a fortissima immigrazione genovese.

Non a caso giocatori e tifosi del Boca sono chiamati Xeneizes, genovesi. Ma, per tornare a “napolitanos”, un’altra riflessione è d’obbligo: Diego Maradona, il più grande giocatore d’Argentina e probabilmente della storia del calcio in assoluto, ha legato i momenti migliori della sua carriera proprio a Napoli e al Napoli. Diego “el Diez”, un “napoliTano” vero.

