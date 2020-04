“I CALCIATORI? SONO BALLERINE RISPETTO A NOI CHE GIOCHIAMO A PALLANUOTO. SOTT’ACQUA SUCCEDE DI TUTTO. CI STRIZZIAMO PURE LE TETTE” – SHOW DI CAROLINA MARCIALIS, MOGLIE DI CASSANO, IN DIRETTA INSTAGRAM CON PARDO – POI SI SCATENA 'FANTANTONIO': “BECKHAM? IO SONO PIU’ BELLO. MA DI POCO...- SE DIVENTO DS FARÒ DI TUTTO PER CHIAMARE NELLA MIA SQUADRA BIELSA. IO E LUI I DOS LOCOS? PAZZI SÌ MA NON SCEMI…” – VIDEO+FOTO

Francesco Persili per Dagospia

carolina marcialis 13

“I calciatori? Sono ballerine rispetto a noi che giochiamo a pallanuoto. Sott’acqua succede di tutto. Ci strizziamo pure le tette”. Aspetti Cassano e nella diretta Instagram con Pardo irrompe la moglie Carolina Marcialis. Ed è subito ‘Tiki casa Cassano’.

Lei, pallanuotista del Rapallo, si diverte a postare i video dei suoi allenamenti nei quali esibisce un fisico da urlo e addominali d’acciaio. “Io ho non li ho mai avuti. Perché servono a qualcosa?”, si domanda 'Fantantonio' che infilza Pardo con una battuta: “A te gli addominali si sono rivoltati, sembri una tartaruga al contrario”

cassano marcialis

Ironia e leggerezza per resistere in un momento difficile: la pandemia coronavirus occupa i pensieri di tutti. “Ogni ora mi collego su Sky Tg24 per sentire le ultime notizie. Vedere l’Italia così mi fa piangere il cuore, confessa il “Peter Pan” di Bari Vecchia. “Mi preoccupa quello che accadrà dopo. Vedo tantissime persone in difficoltà a livello economico. Lo Stato deve aiutare chi è rimasto senza lavoro, senza soldi”.

Si parla anche di cucina. “Il mio piatto preferito? Carbonara, gricia, amatriciana. Avete capito perché a Roma ero in quelle condizioni?” Poi Madrid. La giacca con il collo di pelliccia, la stampa spagnola che lo sbeffeggia per i chili di troppo, gli anni d’oro del grande Real. “Arriva Capello, faccio una preparazione stupenda, perdo 10 chili. Gioco le prime due partite, alla terza Don Fabio mi mette in panchina per farmi rifiatare. Io sbrocco e lui mi mette fuori rosa. Dovrei chiedere scusa a Capello per tutte le volte che gli ho fatto perdere la pazienza”.

cassano marcialis 11

Cassano non lesina giudizi sugli ex compagni. Guti? “È quello più simile a me, ha dato solo il 50% di quello che poteva. Zidane diceva che se avesse avuto un minimo di disponibilità in più al lavoro, poteva giocare sulla luna, era un fenomeno”. Beckham? “Io sono più bello di poco…Lui è un grandissimo calciatore, una rockstar ma è una persona anche molto umile”. Van Nistelrooy? “Uno degli attaccanti più forti ma non giocava perché c’era Ronaldo, il Fenomeno, lui era una roba fuori dal mondo”.

ANTONIO CASSANO A TIKI TAKA

Tra gli allenatori, Cassano vota Guardiola. “A differenza degli altri big, lui non è solo un gestore. Lui gestisce e allena. A Roma uscivamo spesso insieme. È sempre stato un amante del bel calcio, quando ti parlava trasmetteva entusiasmo. Lui è unico ma ha rovinato tutti gli altri che vogliono imitare il suo tiki taka. Di Guardiola ce ne è uno”. Il tecnico catalano ha sempre parlato bene di Bielsa. “E' la mia fissazione. Un giorno se divento ds farò di tutto e di più per chiamare “El Loco” nella mia squadra”. Ve li immaginate i titoli? Cassano e Bielsa, i dos Locos. “Pazzi sì ma non scemi…”

BIELSA

carolina marcialis carolina marcialis 5 carolina marcialis carolina marcialis 10 cassano marcialis 6 PARDO CASSANO CAPELLO 6 bielsa 7 PARDO CASSANO CAPELLO bielsa 8 PARDO CASSANO CAPELLO 1 PARDO CASSANO CAPELLO 5 carolina marcialis, la moglie di cassano 50198fe34aa50562620a9e48572e574d totti cassano bielsa 5 bielsa 6 cassano cassano totti de rossi cassano cassano VIERI CASSANO PARDO TIKI TAKA bielsa bielsa cassano cassano cassano cassano vieri BOBO VIERI E ANTONIO CASSANO antonio cassano e carolina marcialis 5 CASSANO CAROLINA MARCIALIS Cassano Marcialis CASSANO MARCIALIS 2 marcialis 5 carolina marcialis 8 CASSANO CAROLINA MARCIALIS CASSANO MARCIALIS carolina marcialis carolina marcialis carolina marcialis carolina marcialis 3 carolina marcialis 9 carolina marcialis 10 marcialis 4 carolina marcialis 9