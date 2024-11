16 nov 2024 12:30

“NEL CALCIO È PIÙ IMPORTANTE IL RISULTATO O LO SPETTACOLO? IL RISULTATO, SE DEVI VEDERE LO SPETTACOLO VAI AL CIRCO O A VEDERE UN FILM” - IL MANIFESTO CULTURALE DI EZIOLINO CAPUANO, IL MITOLOGICO ALLENATORE CONFINATO IN SQUADRETTE DA LEGA PRO - "COME MAI NON HO ANCORA ALLENATO IN A O IN B? PERCHÉ DEVI AVERE DEI COMPROMESSI FORTI CHE NON HO MAI ACCETTATO” – LE CRITICHE A GUARDIOLA: "ERAVAMO A CENA A BRESCIA. GLI DISSI: CON QUESTO MODO DI GIOCARE TUTTI TI COPIANO, MA NON HANNO I GIOCATORI DEL BARCELLONA E DEL CITY. LA COSTRUZIONE DAL BASSO? LA CHIAMO "DISTRUZIONE" DAL BASSO" – VIDEO