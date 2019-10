“IL CALCIO E’ UN GIOCO MASCHIO, NON SIAMO A TEATRO” – IL DS GIALLOROSSO PETRACHI FRIGNA PER IL GOL ANNULLATO A KALINIC E MENTANA LO UCCELLA: “UN PIAGNISTEO. INACCETTABILE SENTIRE CHE IL CALCIO "NON È UNO SPORT PER SIGNORINE” DOPO CHE UN GIOCATORE DELLA SQUADRA AVVERSARIA ERA STATO PORTATO VIA IN BARELLA CON LA MASCHERA AD OSSIGENO” - LORENZO PELLEGRINI FURIOSO PER IL RIGORE DATO AL CAGLIARI: "SIETE VERGOGNOSI" - VIDEO

IL POST DI ENRICO MENTANA

Ho assistito al piagnisteo post partita del dirigente di una società importante dopo un gol secondo lui ingiustamente annullato. Molto opinabile, ma legittimo. Quello che non è accettabile è sentire che il calcio "non è uno sport per signorine, non è la danza classica". Tutto questo peraltro dopo che un giocatore della squadra avversaria era stato portato via in barella con la maschera ad ossigeno.

Lorenzo Pellegrini furioso per il rigore concesso al Cagliari. Il centrocampista, infortunato per la frattura al quinto metatarso del piede destro, ha postato una storia su Instagram proprio nel momento del calcio di rigore assegnato da Massa alla squadra sarda, dopo il presunto tocco di mano di Mancini in area di rigore. "Siete vergognosi!", il messaggio del giocatore sul proprio account Instagram, cancellato poi dopo mezz'ora.

(…) Per Petrachi è stata un'ingiustizia annullare il gol di Kalinic al 90'. "Il gol è più che regolare. Ha rubato il tempo al loro difensore, che non va a terra per colpa del presunto contatto con il nostro attaccante. Il cagliaritano cade poi per il contatto con Olsen. Il calcio è un gioco maschio, non siamo a teatro. Trovo assurdo annullare un gol del genere: se vedono quanto è successo in Inghilterra si mettono a ridere. Oltretutto l'arbitro non è andato nemmeno a vedere al Var l'episodio.

C'è qualche cosa che mi sfugge e ci sono già troppi torti arbitrali contro la Roma", prosegue Petrachi. "Le nuove regole dicono di non fischiare, di aspettare e poi, caso mai, di andare a rivedere le immagini al Var. L'errore tecnico è fischiare il fallo subito. Stiamo commentando una partita di calcio, che a mio avviso è stata falsata da uno, anzi da più errori tecnici commessi dall'arbitro", conclude il ds della Roma.

