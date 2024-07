“CAMILA GIORGI NON SI FA SENTIRE DA MESI” – ANCHE IL LEGALE SCARICA L’EX TENNISTA A PROCESSO A VICENZA PER LE FALSE VACCINAZIONI ANTI COVID - IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI HA STABILITO CHE SI TORNERÀ IN AULA IN AUTUNNO PER 4 DIFETTI DI NOTIFICA - ORA LA TENNISTA E TRE DEI SUOI FAMILIARI VERRANNO SEGUITI DA UN AVVOCATO D’UFFICIO - TRA GLI IMPUTATI ANCHE LA CANTANTE MADAME

Tutto rinviato al cinque novembre per la vicenda dei presunti falsi vaccini di Covid 19 che ha coinvolto anche la tennista Camila Giorgi e la cantante Madame. Nella mattinata di oggi, martedì 16 luglio, in tribunale a Vicenza il giudice per le indagini preliminari Antonella Crea ha stabilito che si tornerà in aula in autunno per quattro difetti di notifica.

Non solo: l’avvocato dell’ex campionessa ha deciso di dimettersi dall’incarico perché è dal 28 maggio che la sportiva non si fa sentire, nonostante le chat Whatsapp dimostrerebbero come Giorgi abbia letto tutti i messaggi almeno fino al 24 giugno. Ora la tennista e tre dei suoi familiari verranno seguiti da un avvocato d’ufficio, il legale Giampaolo Silvetti.

Gli indagati (25 in tutto) tra cui anche la cantante vicentina Madame, nome d’arte di Francesca Calearo (avvocato Enrico Mario Ambrosetti), dovranno ripresentarsi in aula tra quattro mesi. Le accuse di cui dovranno rispondere sono, a vario titolo, quelle di falso ideologico, corruzione e peculato.

