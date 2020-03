“IL CAMPIONATO VA AVANTI MA SI GIOCHERÀ A PORTE CHIUSE" - IL MINISTRO SPADAFORA ANTICIPA L'ORIENTAMENTO DEL GOVERNO – TERMINATO IL CONSIGLIO DI LEGA, L’ASSEMBLEA ANNULLATA PER MANCANZA DEL NUMERO LEGALE - JUVE-INTER E LE ALTRE GARE RINVIATE NELL'ULTIMO TURNO SAREBBERO RECUPERATE NEL PROSSIMO WEEK-END - MAROTTA: "CI ATTERREMO ALLE DECISIONI PRESE" - VIDEO

Mentre è tuttora in corso al Coni la riunione del consiglio di Lega di A per decidere le sorti del campionato per l'emergenza Coronavirus, non si è costituita l'assemblea della massima serie di calcio per la quale non è stato raggiunto il numero legale. A comunicarlo è stato il consigliere Paolo Scaroni all'uscita da Palazzo H. "Le partite a porte chiuse? Decide il governo", ha aggiunto il rappresentante del Milan.

"Sullo sport cercheremo di contemplare il prosieguo di tutte le attività e anche del campionato ma nel rispetto della salute di tutti. A porte chiuse? Si va verso questo tipo di provvedimento" ha detto il ministro per lo Sport, Vincenzo Spadafora, al termine della riunione a palazzo Chigi.

