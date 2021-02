“CAPELLO VADA A RACCOGLIERE ASPARAGI!" IL GIORNALISTA DI "AS" TOMAS RONCERO SI SCAGLIA CONTRO L'EX TECNICO DEL REAL DOPO AVER SENTITO LE DICHIARAZIONI DI "DON FABIO" SULL’ESPULSIONE DI FREULER: “CI FACEVA DORMIRE AL BERNABEU. MISE FUORI ROSA BECKHAM SOLO PERCHÉ ERA TROPPO BELLO, SALVO POI CHIEDERGLI SCUSA... L'ABBIAMO DOVUTO CACCIARE PROPRIO AFFINCHÉ NON ROVINASSE IL REAL MADRID”- BORDATE ANCHE SU CAMBIASSO…

I commenti di Fabio Capello sulla direzione delll'arbitro Stieler nella gara di Champions League tra Atalanta e Real Madrid hanno fatto infuriare il giornalista di AS, Tomas Roncer che, ospite del programma spanolo El Chiringuito Jugones si è scagliato duramente contro l'ex allenatore dei blancos.

Il giornalista di As, dopo aver sentito le dichiarazioni di Capello in merito all'espulsione di Freuler, è andato su tutte le furie: “Capello è quello che giocava con Emerson e Diarra come doppio mediano, che ci faceva dormire al Bernabeu. Uno che ha vinto un campionato solo perchè i migliori calciatori hanno deciso di autogestirsi. E io devo sentire Capello che dà lezioni a noi?"- le parole di Roncero che ha aggiunto: "Uno che mise fuori rosa Beckham solo perché era troppo bello, salvo poi chiedergli scusa... L'abbiamo dovuto cacciare proprio affinché non rovinasse il Real Madrid. Lui e Cambiasso (ospite anche lui a Sky e dello stesso avviso di Capello circa l'espulsione di Freuler, ndr) vadano a raccogliere asparagi!" Un duro attacco che ancora una volta dimostra che Capello non ha lasciato molti ricordi positivi nell'ambiente merengues.

