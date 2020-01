DERBY CAPITALE – IN TRIBUNA VIP IL GRANDE RITORNO DI UN ASSONNATO E ACCIGLIATO FRANCESCO GAETANO CALTAGIRONE SCORTATO DALLA SUA MALVINA. COSA ACCADRA’ SULLA QUESTIONE DEL NUOVO STADIO DELLA ROMA? – TIFOSI GIALLOROSSI INCREDULI PER LA PAPERISSIMA DI PAU LOPEZ: "COME GOICOECHEA..." -DA VELTRONI ALLA PATTINATRICE FRANCESCA LOLLOBRIGIDA, ECCO CHI C’ERA IN TRIBUNA -FOTO+VIDEO