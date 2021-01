IL RINGHIO DI GATTUSO: "SI È DETTO CHE VOLEVO DIMETTERMI, CHE ERO MALATO. DI FRONTE ALLE FALSITÀ DIVENTO MALEDUCATO" – IL TECNICO DEL NAPOLI ALLA FINE DELLA PARTITA DI COPPA ITALIA VINTA A FATICA CONTRO L’EMPOLI, SQUADRA DI SERIE B ZEPPA DI RAGAZZINI IN CAMPO, ALZA LA CRESTA: “C'È ANCHE QUALCHE EX DIRETTORE CHE HA DETTO CHE NON POSSO ALLENARE PERCHÉ PRENDO IL CORTISONE”- POI CHIEDE SCUSA PER AVER USATO LA PAROLA “CAZZATA” RIFERITA A CIO’ CHE DICONO RADIO E SITI… - VIDEO