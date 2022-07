IL “CAUDILLO” PASSARELLA HA L’ALZHEIMER? "NO, E’ SOLO DEPRESSIONE" - DOPO LE VOCI PROVENIENTI DAL SUDAMERICA, I FAMILIARI DELL'EX DIFENSORE DI FIORENTINA E INTER HANNO TENUTO A FARE CHIAREZZA SULLE SUE CONDIZIONI – “DANIEL PASSARELLA STA SOLO ATTRAVERSANDO UN PROFONDO STATO DI TRISTEZZA”

Daniel Passarella, due volte campione del mondo con l'Argentina, ex giocatore di Fiorentina e Inter, non ha la Sla, né un'altra malattia neurodegenerativa come l'Alzheimer o il Parkinson. A fare chiarezza sulle condizioni di salute interviene direttamente la famiglia dell'ex giocatore, che poi chiede anche alla stampa di non diffondere notizie sulla salute di Daniel e su di loro.

La famiglia di Daniel Passarella ha emesso un comunicato per spiegare le condizioni dell'ex calciatore argentino: “La moglie e il figlio di Daniel Passarella, di fronte alla diffusione di diverse notizie riguardanti la salute di Daniel, che parlano di diverse malattie come il Parkinson, l'Alzheimer o la Sla, vogliono smentire le stesse notizie, spiegando che Daniel sta solo attraversando un profondo stato di tristezza, con segni di depressione, dovuto alla situazione vissuta nella pandemia. Daniel ha l'appoggio incondizionato della sua famiglia per un pronto recupero. Chiediamo alla stampa di non diffondere notizie riguardanti Daniel e la nostra famiglia".

Chiedono dunque privacy in un momento che resta comunque difficile per Passarella perché anche la depressione è una malattia, che si può però curare e tenere sotto controllo, contrariamente a quelle neurodegenerative.

