CON “CHARLES MAGNO” IL CAVALLINO E’ TORNATO RAMPANTE – A MONZA TRIONFO FERRARI DOPO 9 ANNI: CHARLES LECLERC BISSA IL SUCCESSO DI SPA CON UNA GARA PERFETTA - ERRORE PER HAMILTON CHE CHIUDE TERZO ALLE SPALLE DI BOTTAS –VETTEL 14ESIMO DOPO AVER SCONTATO 10 SECONDI DI PENALITA’ PER…- LAPO ELKANN IN DELIRIO (VIDEO) - ADRENALINA AI MASSIMI CON ELODIE CHE IN MATTINATA HA SFRECCIATO A FOLLE VELOCITA’ CON LA McLAREN - VIDEO

CHARLES LECLERC ESATTAMENTE COME TUTTI NOI IN QUELL'ISTANTE #ItalianGP pic.twitter.com/XBORsa891N — L. (@dreaminhogwarts) 8 settembre 2019

Da ansa.it

leclerc

Trionfo Ferrari con Charles Leclerc a Monza. Il pilota monegasco vince davanti alle Mercede di Bottas il Gp d'Italia e riporta la scuderia di Maranello sul gradino più alto del podio sul tracciato brianzolo dopo nove anni: l'ultimo successo era stato di Fernando Alonso nel 2010. Per Leclerc è la seconda vittoria consecutiva dopo quella di Spa una settimana fa.

VETTEL

Da sport.sky.it

Incidente per Sebastian Vettel al sesto giro: il pilota tedesco ha perso il controllo della sua Ferrari ed è finito sull'erba in testacoda. Per la foga Seb ha subito provato a rientrare in pista, colpendo Lance Stroll che stava transitando. Il pilota della Racing Point non le ha mandate a dire al ferrarista, che per la manovra è stato penalizzato con 10 secondi da scontare in pit lane

ELODIE A MONZA

Novella Toloni per il Giornale

Fuori programma per la cantante Elodie che sul circuito di Formula1 di Monza ha potuto provare l'ebbrezza di sfrecciare a folle velocità sulla pista italiana.

leclerc monza 5

Ospite di uno sponsor, Elodie è arrivata all'Autodromo nazionale di Monza nella prima mattinata per godersi i momenti pre gara. Dopo un giro di perlustrazione tra i box, la cantante di "Margarita" è stata protagonista al Paddock della McLaren con un giro di pista davvero speciale. A documentare l'esperienza al limite della velocità è stata lei stessa, attraverso alcuni video condivisi nelle storie del suo profilo Instagram.

Tuta sportiva e casco d'ordinanza, per la sua sicurezza, Elodie è salita a bordo di una vettura speciale della scuderia tedesca e ha effettuato un giro di pista ad alta velocità. Al rientro ai box, appena uscita dall'auto ha prima gridato, per scaricare la tensione accumulata, poi ha raccontato quanto vissuto: "Oddio mi sono spaventata! Commenti? Forte, adrenalinico, bello... nei primi cento metri mi stavo sentendo male, pazzi!". Un tuffo nel mondo dei motori, insomma, che ha decisamente emozionato la cantante di "Amici". Lei, che si gode la storia d'amore con il collega Marracash, è poi rimasta all'Autodromo di Monza per assistere alla prova del Gran Premio di Formula 1.

leclerc gp monza 8

Da sempre l'appuntamento con i motori a Monza richiama molti personaggi famosi che tra spalti e box si aggirano nei paddock per curiosare. Oltre a Elodie al Gran Premio d'Italia si sono visti anche Cristina Marino e Luca Argentero (fresco di polemica per alcune dichiarazioni rilasciate su "Oggi") ma anche Raz Degan arrivato a Monza per sostenere la Ferrari e l'amico Lapo Elkann.

Segui già la nuova pagina di gossip de

FERRARI FESTA 90 ANNI leclerc leclerc 6 leclerc 3 leclerc 2 leclerc

elodie leclerc hamilton